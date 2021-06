Darius Thompson elige el Lokomotiv Kuban

Los agentes de Darius Thompson, uno de los objetivos que se había fijado el Unicaja para reforzar su juego exterior, ya han comunicado al club que la oferta del club malagueño no será la elegida. La proposición económica del Lokomotiv Kuban, equipo de Eurocup, más del doble de lo que presentó la entidad cajista, hace que, pese a que el jugador veía con buenos ojos venir a la ACB, se incline por esa opción rusa, con dos temporadas garantizadas, como informaba Sportando.

En las últimas semanas, el Unicaja había acelerado para intentar fichar a Thompson. Se consideraba que era un jugador interesante, con margen de crecimiento y potencial para destacar en ACB y Champions, competición en la que tiene experiencia. Contaba con el plus de tener en breve un pasaporte italiano por matrimonio. Pero las limitaciones económicas que hay ahora en el club propician que no se tenga el mismo peso en el mercado que hasta el verano pasado. Es también una realidad que a los agentes les cuesta asumir. Pero, de momento, hay unos márgenes muy estrictos para realizar fichajes mientras no se marchen jugadores con sueldos elevados.

Así que siguen sin producirse movimientos en la confección de la plantilla. El miércoles 30 de junio es fecha tope para ejercer la prórroga de los contratos de Francis Alonso y Rubén Guerrero, también para rescindir a Waczynski. Igualmente, el club no ha renunciado a sus derechos por Mindaugas Kuzminskas, que ha manifestado su intención de regresar a la ACB. Tiene una oferta de un club de la Liga, que aún no ha sido trasladada al Unicaja. Valencia, Baskonia o Gran Canaria, se estima en el club malagueño, pueden ser los equipos que hayan planteado el regreso del lituano. Como sucede en el caso de Thompson, es difícilmente planteable ahora mismo igualar una oferta de un equipo de Euroliga. El Unicaja ha preferido, de todas formas, conocer la oferta porque no le suponía ningún gasto antes de decidir. El lituano, de 32 años, está con su selección concentrado para jugar el Preolímpico.