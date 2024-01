"Si a Will le apetece seguir en el Unicaja, nos sentaremos"

Will Thomas va camino de los 38 años, pero vive una segunda juventud en el Unicaja. El disfrutar a estas alturas de una trayectoria amplia y siempre al primer nivel. El de Baltimore, a su manera, ejerce como de los grandes pegamentos de ese vestuario tan especial, que el club malagueño espera mantener a largo plazo, el principal motor para que este Unicaja funcione a este nivel. Llega la Copa, que suele abrir la veda a hablar de planificaciones para la próxima temporada, también en el caso de Los Guindos. Y Will será un caso especial a tratar antes del verano, difícil de esclarecer si el pívot demuestra tener cuerda, más cuando se avecinan esas fechas selectas. Juanma Rodríguez, en referencia a Will, recuerda que "yo no estaba aquí en la primera etapa de Will. La gente me decía que era un gran profesional, un tío serio y muy poco comunicativo. Pero ha caído bien en este grupo y lo ves todos los días disfrutar, reírse, gastando bromas con los compañeros. Esa parte de la personalidad. Y encima es el primero que llega a entrenar, sus hábitos. Creo que es el único jugador que no se ha perdido un entrenamiento en el último año y medio. Y luego la sabiduría que tiene, el saber estar y la seguridad que da a los compañeros cuando se pone de base en el poste bajo. Es fantástico. Bendito problema será ese", anticipándose a que será un tema singular. Mensajes de admiración desde el club que se reproducen, Ibon Navarro también lo suele colocar de modelo para los demás. Y en la pista, si hay problemas, los balones al mismo punto: poste bajo y que Thomas ordene.

El director deportivo hablaba en Zona Verde sobre una posible renovación. "Hay que esperar a final de temporada. Cuando un jugador tiene esa edad, hay que sentarse con él con toda la naturalidad del mundo y preguntarle si le apetece seguir jugando. Si le apetece, nos sentaremos; y si a nosotros nos apetece, llegaremos a un acuerdo fácil. Pero hay que respetar la edad que tiene Will. Ya el año pasado nos dijo que quería jugar un año más, a lo mejor ahora nos dice que quiere seguir otra temporada. Nos sentaremos y decidiremos. Es verdad que el pasado llegó fuera de forma, la cogió en diciembre y en la Copa estuvo en su mejor tono. Pero es que este año llegó en el mismo peso que tenía en la Copa, y empezó muy bien la temporada. Curiosamente, comentábamos dos o tres semanas antes del partido con el Barça que lo veíamos un poco bajo. Llega el Barça y hace una cosa descomunal. Es un animal competitivo, brutal. Cuando hay partidos importantes y hay que competir, coge a Will y llévatelo a donde sea. Un ejemplo para los demás, y una tranquilidad y un seguro. Nos dicen que somos un equipo de correr, de un ritmo alto, pero ahora tenemos unos registros distintos a partir de la distribución de Will. Es algo fantástico para el equipo", elogiaba el director deportivo.

Con Tyson Pérez fichado, la congruencia hace pensar que tiene que salir un interior para hacer hueco al hispanodominicano. Pero con ese Will Thomas estelar ante el Barça y ese jugador tan fiable en los grandes escenarios, y un "Will, Will" cada vez más habitual en el Carpena, sería difícil denegar al jugador si la idea es continuar en Málaga una temporada más. Juanma Rodríguez da el primer paso, pero recordando su edad, algo que no se puede obviar.