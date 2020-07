Mario Saint-Supery, uno de los canteranos más prometedores del Unicaja, se marcha al Novaschool

Una noticia sorprendente se ha confirmado en las últimas horas a nivel de cantera. Mario Saint-Supery, uno de los jugadores más destacados del Unicaja infantil, que durante las dos últimas temporadas y media ha estado en el vivero cajista, deja Los Guindos tras llegar cuando aún era jugador de minibásket. En el paso a la categoría cadete, seguirá su carrera en el Novaschool, jugará en su equipo cadete A, con los jugadores de segundo año. El club axárquico es uno de los que mejor trabaja la cantera en la provincia, pero el paso habitual es el contrario, que los jugadores más destacados den el salto al Unicaja. En este caso, no obstante, se produce al revés.

Saint-Supery fue la temporada 2019/20 MVP de varios torneos con el Unicaja, en los que derrotó al Madrid y al Barcelona en competiciones en Extremadura y Cataluña. También fue líder en la selección andaluza que fue campeona de España en enero pasado en Huelva. La actuación en la Minicopa del equipo no fue tan brillante, no se llegó a semifinales, pero había confianza en hacerlo bien en el resto de la temporada antes de que estallara la pandemia.

El joven malagueño es un jugador que está en órbita de selección española de su edad, ya estuvo en varias convocatorias. En Los Guindos se le considera un jugador muy interesante, un exterior con muy buena mano, con un 1x1 potente para anotar o asistir, capacidad de rebote y alta competitividad que debía evolucionar en lectura de juego. La idea era que estuviera en el equipo cadete este año (sigue la idea de suprimir los equipos de primer año), con los jugadores 2005 (él es nacido en 2006), como suele suceder con los mejores proyectos.

Ya a finales de febrero, la familia de Saint-Supery comunicó al club su decisión de que Mario saliera de la entidad. Durante este tiempo se ha seguido manteniendo el contacto desde el Unicaja para intentar llegar a una solución, pero finalmente se eligió jugar en el Novaschool. La razón de la marcha del jugador era la llegada de un jugador nuevo al equipo con el que había dudas de su edad. Hay un debate intenso en las categorías de base sobre la pertinencia de traer a jugadores, sobre todo africanos, con un evidente desarrollo físico superior y con cierta sospecha sobre su edad real. No abusa de ello el Unicaja, pero sí recluta puntualmente a ese perfil de jugadores para poder hacer más competitivos a sus equipos.

El padre Mario, Kiko, deja claro que se muestra muy agradecido al comportamiento del Unicaja con el jugador, a todos los entrenadores (Manolo Bazán, Nando González, Antonio Morón) y trabajadores del club que han estado en contacto con Mario en su etapa en el Unicaja. "Han cuidado de nuestro hijo, enseñándole mucho baloncesto y, lo más importante para nosotros, educándose en los valores del deporte en general y del baloncesto en particular. Sale una mejor persona en relación a la que llegó y eso nos hizo más difícil tomar la decisión", agradecía. Pero ante la llegada prevista tras la Minicopa de un jugador de estas características, decidió dar el paso. "Es un tema muy complicado en el que no se debe poner el foco sobre los jugadores con edad dudosa (para nosotros no tienen culpa alguna), ya que algunos tendrán la edad de la categoría en la que juegan, pero otros, sinceramente, creemos que no la tienen. Es un problema que llevamos viviendo en primera persona con algunos equipos rivales durante el último año y medio y hemos manifestado en todas las ocasiones nuestro más absoluto desacuerdo. En el caso del fútbol, la FIFA tuvo que cortar por lo sano y aplicar medidas restrictivas para poner solución al problemas, por una vez en el mundo del baloncesto el fútbol se podría tomar como ejemplo. Siempre hemos dicho que no entendemos que todos los estamentos del baloncesto se ponen de lado mirando en otra dirección. Nosotros no podemos enseñar a nuestro hijo que ante una duda razonable de no cumplir con la edad de la categoría infantil, no se haga nada. Que todo no vale con tal de mejorar, competir o ganar", explica el progenitor de Mario Saint-Supery.

Así, pues, una marcha de un jugador con proyección de Los Guindos que continuará su desarrollo en el Novaschool, cuyo equipo senior juega en la Liga EBA y que tiene numerosos equipos de cantera en todas las categorías.