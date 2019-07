Mientras el verano competitivo a nivel de selecciones inferiores entra en ebullición, los más pequeños en el radar de la FEB también tienen su cita particular para ir conociendo el método y ser evaluados por los técnicos. Las generaciones sub 13 y sub 12 tienen su gran cita de este verano del 2019 en Guadalajara (los chicos) e Íscar (las chicas), del 28 de julio al 1 de agosto. En ambas hay numerosa presencia de jugadores malagueños. Unicaja, CAB Estepona y EBG aportan efectivos.Serán cinco días intensos para trabajar con los 120 jugadores y jugadoras seleccionados de las generaciones del 2006 y 2007. Los dos responsables técnicos de la FEB: David Soria (en categoría masculina) y Elena Lahoz (en femenina) se encargarán de tutelar esta incursión.

En categoría sub 13 están Mario Saint-Supery, Hugo Vázquez, Pablo Jiménez y Miracle Bamadú, todos ellos del Unicaja. Ya este año estuvieron en el equipo preinfantil (Saint-Supery ya jugó la Minicopa y el Campeonato de España con el infantil, con el que ha estado el grueso de la temporada). Miracle Bamadú llegó procedente de Córdoba. Los cuatro estarán esta temporada próxima en el equipo que dirigirá un año más Manolo Bazán.

En la sub 13 femenina, mientras, están las bases del Unicaja María García (su hermano José juega en el junior del Unicaja) y Ángela Gómez y la pívot del CAB Estepona Princess Okafor (su hermana Chiso es internacional sub 16). García y Gómez han jugado ya con el equipo infantil dirigido por Alfonso Trujillo esta temporada.

La sub 12 masculina también tiene presencia malagueña. Hay seis jugadores de la selección andaluza que fue campeona de España de minibasket en San Fernando la pasada Semana Santa, tres de ellos formados en Málaga. Son Manuel Trujillo y Rubén Salazar, que ya estuvieron esta temporada con el preinfantil del Unicaja, ya en canasta grande, y el jugador de la EBG Miguel Martínez. Por último, en la sub 12 femenina está la ala-pívot Laura Vera (CAB Estepona) y la alero de la EBG Carla Ramírez.