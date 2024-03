Massimo Cancellieri: "Hemos implementado sistemas específicos para intentar interrumpir el juego del Unicaja"

El Strasbourg, rival del Unicaja este martes en el regreso de la BCL tras el paréntesis para las copas nacionales y las ventanas de selecciones, se juega sus últimas opciones de acceder a los cuartos de final y para ello necesita derrotar al cuadro malagueño. Su entrenador, Massimo Cancellieri, lanzó una soflama bélica antes del partido de ida. Ahora es un mensaje más reposado.

"En casa el Unicaja juega diferente, cambian el ritmo del partido. Respecto al partido de ida, será necesario minimizar los errores en ataque y defensa. Contra Málaga no podemos mostrar una sola cara porque ellos son capaces de reaccionar en función del ataque o defensa que hagas. Tienen un sistema muy sólido, llevan año y medio jugando juntos. Tienen inteligencia de juego pero sobre todo capacidad de reacción. Tienen jugadores talentosos y experimentados", analizaba el entrenador italiano: “Por supuesto, no somos los favoritos, lo que no significa que realmente lo intentaremos. Para nosotros eso no significa “vamos allí, vemos si estamos al mismo nivel y si lo estamos, lo intentamos”. Creo que eso es lo que hicimos en Bursa. Realmente vamos a dar todo".

"No hemos entrenado mucho para este partido porque sólo tenemos dos días. Hemos implementado sistemas específicos para intentar interrumpir su juego. ¡Es un partido complicado pero te da motivación para superarte a ti mismo!", señalaba el entrenador transalpino antes de jugar con el equipo malagueño este martes en el Martín Carpena. Su equipo llega a la cita en última posición del grupo I tras haber caído en los tres partidos de la primera vuelta del Round of 16, por lo que intentarán apurar sus opciones de clasificación con un triunfo en Málaga. En la liga francesa, marchan en 6ª posición con un balance de 12 victorias y 12 derrotas, ganando el pasado sábado al Roanne por 97 a 82.