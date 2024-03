Florent e Illan Pietrus, regreso conjunto a Málaga

Un reencuentro emotivo este martes en el Martín Carpena. En la fila VIP del Carpena estará para presenciar el duelo entre el Unicaja y el Strasbourg un histórico jugador del Unicaja, Florent Pietrus. Formó parte del equipo campeón de Copa y Liga y del que fue después a la Final Four de la Euroliga en Atenas. Después tuvo una longeva carrera hasta los 40 años por clubes de Francia tras varias experiencias en la ACB. El motivo de la presencia de Florent, buen amigo de los embajadores del club, Carlos Cabezas y Berni Rodríguez, es simple. Su hijo, Illan, juega en el rival. Como sucede con Zaccharie Risacher, el hijo de Stephane, los primeros años de su vida los vivió en la Costa del Sol. Ya estuvo durante el Mundial sub 17 que se jugó en la provincia (Málaga, Alhaurín de la Torre y Marbella) y ahora, aún con 18 años, va teniendo minutos en el club de la ciudad alsaciana.

Pietrus, escudero de Garbajosa en la posición de cuatro (no era raro ya ver a los dos acabar los partidos), fue un jugador importante en la intendencia del equipo que llegó a las cotas más altas de su historia. Ha venido ocasionalmente a la Costa del Sol y en aquel verano de 2021 en el que se vio a las estrellas del mañana (Francia quedó bronce tras perder la semifinal con España) hablaba de cómo veía a su hijo Illan. Mide 1.89 metros y es un jugador eléctrico, sin el físico de momento de su padre o de su tío Mickaël (jugó en la NBA varios años, de hecho el balón que lleva Illan en la foto junto a su padre de pequeño es de él en su época en los Warriors), pero con mucha movilidad e intensidad. "Ya no es pequeño, no. Crece muy rápido (risas). El tío está muy concentrado en su baloncesto. Cuando me fui de aquí tenía dos años y ahora tiene 17. Me hace mucha ilusión verle jugar aquí y él también tiene mucha ilusión por hacerlo bien porque sabe que jugué aquí y sabe lo que disfrutamos cuando estuvimos en Málaga, tenemos muchos recuerdos y hablamos mucho de aquellos años. Tiene 17 años, ha empezado con el primer equipo del Strasbourg, la cosa va muy rápida para él. Intento que esté más concentrado en la pista y yo me encargo de lo que pasa fuera. Es muy impresionante porque juega con mucha cabeza y seguro que tiene mucho más talento que yo", decía entonces. Este martes jugará en las tablas donde su padre ayudó a hacer grande al Unicaja.