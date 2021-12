Mathias Lessort se va al Partizan

Mathias Lessort ficha por el Partizan de Belgrado hasta final de temporada. El Unicaja se había interesado por el jugador que fue del equipo malagueño en la temporada 2018/19 y estaba pendiente de su situación, pero económicamente era una operación no realizable si no bajaba pretensiones. No ha encontrado sitio en la Euroliga, pero sí en la Eurocup, competición en la que dominó el año pasado y fue campeón con el Mónaco. Se marcha al Partizan de Belgrado, a las órdenes de Zeljko Obradovic. Uno de los grandes favoritos, junto a Virtus, Valencia y Lokomotiv, para llegar a la final y conseguir plaza para la siguiente Euroliga. Lessort ya jugó en Belgrado pero en el gran rival, el Estrella Roja, con el que estuvo en Euroliga y desde donde llegó al Unicaja.

El Unicaja no ha estado parado y ha explorado opciones en la G-League, con jugadores jóvenes y pujantes que podían dar un salto de calidad en el juego interior, pero no se han concretado por el deseo de ellos de continuar esperando para dar el salto a la NBA. Estos días se celebra el Showcase, una especie de torneo de Copa entre los ocho mejores equipos hasta el momento de la Liga más la presencia de los otros 22 para partidos de exhibición en Las Vegas. Un lugar en el que exhibirse.

La mejora de Rubén Guerrero, el jugador que dado el caso, tenía más opciones de salir, también es un factor. Pero los resultados siguen sin llegar.