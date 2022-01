Matt Mooney, el fichaje exterior elegido por el Unicaja

Matt Mooney. Es el jugador que ha elegido el Unicaja para reforzar al equipo en la posición exterior. La G-League era un caladero en el que se pescaba al haber remitido el número de positivos en la NBA que obligaba a mirar hacia abajo. Según informaba el periodista Peter Christy, mañana emprenderá el viaje hacia Málaga. Este periódico pudo confirmar que es la elección del equipo malagueño para intentar remendar el juego exterior. Es su primera salida fuera de Estados Unidos y era un jugador vigilado por otros clubes europeos. Combo, se puede desenvolverse en las dos posiciones de base y escolta, también puede indicar una reestructuración de la plantilla pasando a Jaime al puesto de uno definitivamente. Mooney puede dar orden y algo de lo que falta ahora mismo en la plantilla y ha jugado más de base en su etapa profesional. Los informes que se han recabado dicen que es un buen competidor y defensivamente se emplea duro (casi dos robos por partido en su carrera), algo que se necesita en esta plantilla como el comer. Quedaría la incógnita de qué pasará con Cole, cuestionado y es posible que cortado.

Es un combo de 24 años y 1.88 metros, que tras jugar en varias universidades (Air Force, South Dakota y Texas Tech) ha alternado la G-League con alguna aparición en la NBA, en Cleveland y New York, justo esta misma temporada en la que se tiró con la pandemia de jugadores de la liga nodriza. Firmó dos contratos temporales de 10 días con los Knicks, interviniendo sólo un partido. Ha jugado en Memphis Hustle, Raptors 905 y Capitanes Ciudad de México de la G-League, con promedios acumulados de 14.1 puntos, 3.4 rebotes, 2.6 asistencias y 1.7 robos en su periplo universitario. En la G-League, sus números son de 12.9 puntos, 5.2 asistencias, 3.4 rebotes y 1.8 robos en 30 minutos en pista en estas temporadas.

Matt Mooney has just signed to play professional basketball in Spain! He leaves tomorrow for Malaga Spain. He will be playing for Unicaja. It’s in the ACB which is considered the best league outside the NBA. Keep @MoonSwag13 in your prayers as he heads to Spain! pic.twitter.com/YYDKmO9VtY

— Pete Christy (@pchristy11) January 30, 2022