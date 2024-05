Mercado ACB: Keye Van der Vuurst, Dusko Ivanovic, Veljko Mrsic, Jilson Bango...

El base neerlandés Keye Van der Vuurst es el primer fichaje del Joventut Badalona para la temporada 2024-25, según anunció el club este lunes. Van der Vuurst jugará a las órdenes del técnico Dani Miret hasta el 30 de junio de 2027, después de firmar un contrato para las próximas tres temporadas, en una de las grandes apuestas del club verdinegro para este verano.

El base llega a Badalona procedente del Zunder Palencia, equipo que disputó la pasada Liga Endesa y acabó en posiciones de descenso. El nuevo jugador de la Penya promedió en tierras palentinas 10,6 puntos y 5,6 asistencias en 34 partidos, con unos porcentajes de tiro notables: 53% en tiros de dos, 35% en triples y 85% en tiros libres. Tras este movimiento, el conjunto catalán ya ha iniciado una reconfiguración de la plantilla que va a ser profunda, ya que no continuarán ni el base Shannon Evans, ni el escolta Andrew Andrews, ni el pívot Tyler Cook, según cuentan fuentes del club a Efe. Además, tampoco es seguro que continúe el ala-pívot Vladimir Brodziansky pese a tener un año más de contrato.

Ivanovic no sigue en el Baskonia

Dusko Ivanovic no continuará entrenando al Baskonia la temporada que viene, anunció este lunes el club, que de esta forma da por finalizada la cuarta etapa del montenegrino en Vitoria. La entidad azulgrana señaló en una nota de prensa que ambas partes decidieron “de mutuo acuerdo” no continuar unidos la siguiente campaña. Ivanovic llegó a Vitoria el pasado mes de noviembre en sustitución de Joan Peñarroya. El balcánico logró reconducir la situación del equipo en la Euroliga, pero no pudo hacer lo mismo en la Liga Endesa.

El Baskonia no logró el pase a la Copa del Rey por un triunfo, lo mismo que en los 'playoffs' de la Liga. En cambio, regresó a las eliminatorias europeas cinco años después. El Baskonia destacó que Dusko Ivanovic es “el entrenador más importante y laureado de la historia del club” y le agradeció “su profesionalidad y compromiso durante esta temporada y todo el tiempo que ha estado comandando el equipo vitoriano a lo largo de la historia baskonista”. “Es un técnico que ha dejado un legado en la entidad y siempre formará parte de la familia azulgrana”, remarcó el club vasco.

Veljko Mrsic continúa en Lugo

Veljko Mrsic (Split, Croacia, 13/04/1971) cumplirá su cuarta temporada al frente del banquillo celeste. El entrenador, ex jugador del Unicaja, llegaba al Río Breogán en enero de 2022 y ha liderado al equipo celeste en tres temporadas históricas que han incluido una participación en Copa del Rey y el regreso a la competición Europea. La renovación del entrenador es el primer e importante paso para iniciar la confección del equipo que defenderá la camiseta del Río Breogán en una nueva temporada en Liga Endesa.

Jilson Bango, a Zaragoza

El pívot angoleño Jilson Bango reforzará el juego interior del Casademont Zaragoza, según anunció el club aragonés, convirtiéndose en el primer fichaje para la próxima temporada. "Un pívot de una gran potencia física, ADN pura rasmia y que garantiza espectáculo en el Príncipe Felipe. El pívot (25 años, 2.08 metros) ha sido una de las grandes sensaciones de la Bundesliga alemana. Su dominio de los aros, su capacidad atlética y su gran lectura de juego en la parcela defensiva le colocan como uno de los mejores jugadores de la pasada competición alemana", destacan desde el Casademont Zaragoza.

Bango ha sido el máximo taponador, el cuarto mejor reboteador y el cuarto jugador más valorado del campeonato germano, registros mejores que los de jugadores como Serge Ibaka, destacan desde el club. El jugador interior ha firmado 13.5 puntos, 7.1 rebotes, 1.6 tapones y 18.3 de valoración de media por encuentro.