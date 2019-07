Pierre Sene jugó el Mundial sub 19 y sigue el carrusel de jugadores de la cantera en torneos de formación. Es el turno de Morgan Stilma, que comienza el Europeo sub 20 en su División B con Holanda. El jugador de Fuengirola tuvo una actuación estelar el año pasado con la sub 18, que sirvió para ascender a la División A. Ahora sube en categoría de edad. Ya debutó, incluso, con la absoluta en la última ventana, síntoma de que su progresión va adecuadamente.

El pívot, que debe salir cedido esta campaña (la opción de Marbella con el ascenso a LEB Plata ha emergido), juega desde hoy y hasta el próximo domingo 21 de julio en Matosinhos (Portugal). Holanda está en el grupo C con Suecia, Kosovo, Georgia, Armenia y Estonia. Los dos primeros acceden a los cuartos de final y campeón y subcampeón logran el ascenso a la División A. Ahí está España, que mañana inicia la competición en Tel Aviv (Israel) con la presencia de Ignacio Rosa.