Movistar patrocina al Unicaja por novena temporada seguida

Movistar seguirá siendo patrocinador oficial del Unicaja, un apoyo decidido que ya dura nueve temporadas y que incluye tanto a los primeros equipos masculino y femenino como a la cantera. "Movistar renueva su apoyo a club de baloncesto malagueño con el que comparte los mismos valores de talento, esfuerzo e innovación. Esta colaboración permitirá seguir creando experiencias exclusivas para clientes y aficionados al baloncesto a través de las redes sociales, concursos y distintas iniciativas en entornos digitales durante los partidos de Liga Endesa y Basketball Champions League", explicaba el club en una nota.

A nivel deportivo, la 2022-23 ha sido una gran temporada para el equipo masculino, campeón de la Copa del Rey, tercer clasificado en Liga Endesa y cuarto clasificado en la Basketball Champions League, además de obtener el Subcampeonato en la Supercopa Endesa. Por su parte, el equipo femenino logró el ascenso a la Liga Femenina Challenge, segunda categoría de las competiciones nacionales.

Antonio Jesús López Nieto, presidente de Unicaja, aseguró que “estamos muy contentos de seguir de la mano de Movistar un año más. Ya son 9 temporadas con un apoyo continuado y creciente cada año. No solo apoyan al baloncesto profesional, sino que nos ayudan mucho en el desarrollo del baloncesto femenino, con nuestro equipo de Liga Challenge como mayor exponente pero también a los equipos de categorías inferiores tanto masculinos como femeninos. Que una empresa líder en su sector y referente en el ámbito tecnológico apueste así por el deporte es fundamental para la sociedad y para que nuestro Club pueda seguir su desarrollo”.

Por su parte, Joaquín Segovia, director del Territorio Sur de Telefónica, ha destacado que “estar al lado del Unicaja es también contribuir al crecimiento y al desarrollo de Málaga. Esta unión viene a reforzar el apoyo de Movistar hacia el deporte y sus valores; y, más concretamente, al baloncesto masculino y femenino, así como a la cantera”.