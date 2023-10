Los peligros del Gran Canaria: "Tienen unas rachas de anotación impresionantes"

Además de hacer una disección profunda del estado en que se encuentra el equipo, Ibon Navarro hablaba lógicamente sobre cómo es el rival de este domingo, un Gran Canaria que por potencial volverá a luchar por el play off y la Eurocup, título que conquistó la temporada pasada.

"Me preocupa más mi equipo que el rival porque hay cosas del rival que no puedo controlar", decía Ibon, que recalcaba que el rival "tiene unas rachas de anotación impresionantes. Sin estar acertados, con porcentajes bajos, son capaces de agarrarse al partido. Pero pueden meter 35 puntos en un cuarto, me preocupan esas rachas anotadoras de todos. Brussino, Bassas está con porcentajes muy altos, Shurna, la movilidad de sus cincos, Pelos y Salvó dan mucha energía... Tienen 12 jugadores. Cuando íbamos allí el año pasado hablábamos de que Shurna y Slaughter estaban genial y nos mató Brussino. Tienen muchos jugadores capaces de meter".

Acerca de cómo le podía afectar al equipo canario el duelo en Salónica en el estreno de la Eurocup y el viaje a tierras griegas, el entrenador vitoriano decía que "el mejor entrenamiento es el partido que jugaron el otro día, en un campo con ambiente espectacular, estos viajes pesan más en enero-febrero, ahora es su primer viaje, tienen dos días en medio para prepararse. Es lo que es, están acostumbrados. A nivel de ritmo y confianza le viene bien el partido. Estuvieron ahí y con una racha buena liquidaron el partido. Tuvieron la baja de Ethan Happ, a pesar de ello lo sacaron. Ferran estaba jugando muy alto. Es un equipo que tiene muchos jugadores capaces de anotar", decía Ibon.

Por último, recordó el entrenador cómo fue aquel partido del año pasado en el que se cayó por 18 puntos a poco menos de 10 días para el inicio de la Copa, que ya se sabe cómo acabó. "Fue un bofetón muy útil, aprendimos muchas cosas de aquello, ciertas reflexiones sobre cómo nos afectaban ciertos arbitrajes y situaciones. Poco después nos ayudó mucho. Ese partido tuvo muchas cosas extrañas. Vamos a un campo caliente, es un desplazamiento complicado, primer partido por la mañana... Nos tiene que tener alerta sin tener preocupados. Ocupados, pero no preocupados".