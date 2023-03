Mrsic y Lakovic, movimientos en el mercado ACB de entrenadores

El entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, que renovó su contrato con el conjunto gallego hasta 2024, afirmó que "no quería esperar" a recibir otras ofertas porque su prioridad era quedarse en Lugo y deseó, de cara a la próxima temporada, que haya "continuidad" en la plantilla después de haber tenido que hacer una revolución el pasado verano.

"Estoy muy contento por ser renovado, por seguir un año más en este club, en esta ciudad. Estoy agradecido por esta oportunidad. Trabajamos muy bien juntos desde hace un poco más de un año y va a ser una tercera temporada en el equipo" indicó en una rueda de prensa el ex jugador del Unicaja, en la que le acompañó el director general, Tito Díaz.

Mrsic explicó que el acuerdo para continuar ya se había fraguado hace tiempo porque no quería escuchar ofertas. "Hace tiempo que estamos de acuerdo. Le dije a mi agente que estaba muy a gusto, que no quería esperar por otras ofertas. No hay prisa para buscar otras novias, estoy contenta con esta", dijo entre risas.

El técnico croata compartió el deseo de que el Breogán cambie lo menos posible su plantilla después de que el año pasado perdiera a jugadores como Dzanan Musa, MVP de la Liga Endesa, Rasid Mahalbasic, Jordan Sakho, Tyler Kalinoski o Trae Bell-Haynes.

"Seguro que va a haber cambios, pero esperamos que sean los menos posibles, no como el año pasado. Creemos en este proyecto, en estos jugadores y vamos a intentar quedarnos con los máximos posibles, dentro de nuestro presupuesto", precisó.

Tito Díaz, director general del club, afirmó que en el Breogán están "muy satisfechos" con la continuidad del técnico croata. "Estamos muy contentos con su trabajo, su compromiso y la forma de llevar el equipo, más allá de los resultados. La sintonía es total", indicó el responsable del equipo gallego.

Igualmente, el Gran Canaria ha renovado el contrato con el entrenador de su primer equipo, el esloveno Jaka Lakovic, por dos temporadas más, hasta el final del curso 2024-25, según anunciado este jueves el club.

"El motivo de la renovación es la seguridad que transmite su forma de trabajar y la metodología", ha destacado el presidente de la entidad amarilla, Sitapha Savané, en una rueda de prensa celebrada para anunciar la continuidad del técnico.

Por su parte, Lakovic ha expresado su "agradecimiento" al Gran Canaria "por la confianza" que han depositado en él, así como "por el apoyo en las decisiones tomadas, tanto en la cancha como fuera".

Además, el entrenador del 'Granca', que estará tres temporadas al frente del equipo, ha asegurado que la decisión de continuar dirigiendo a su actual plantilla "ha sido muy sencilla" para él y su familia, dado que están "felices en el día a día" en la isla.

"Esta decisión se basa en el potencial y en la persona que es Jaka Lakovic", ha añadido Savané, quien ha estado acompañado también este miércoles del director deportivo del club, Willy Villar.

Para Villar, el proceso para la renovación de Lakovic "ha sido bastante rápido", porque todos entienden que el equipo "está en muy buenas manos con Jaka para el futuro".