El Unicaja cayó en el primer partido de la serie a cinco ante el UCAM Murcia en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena con la sensación de que al rival le salía todo y a los locales casi nada de lo que intentaba. Sin embargo, Jonathan Barreiro lo sigue teniendo muy claro y es que este equipo va a por todas para acceder a la final del play off por el título de la Liga Endesa.

El español mandó un mensaje muy claro a todos y con una fuerte carga de confianza en todos y cada uno de sus compañeros de cara a lo que resta de eliminatoria: "Es un partido, claro que queríamos ganar, pero es que el rival también juega y esto podía pasar. Es el primer encuentro al mejor de cinco y vamos 0-1. Aquí nadie se va a rendir y quien lo haga, que no venga y ya te digo que vamos a venir todos". "Queda mucho, es solo un partido. ¿Cuántos hemos perdido en todo el año? Claro que podía pasar. Ellos son un muy buen equipo. Vamos a sacar el siguiente y ya está. Hay que controlar las emociones y hacer lo que sabemos hacer y no hacer crecer la desconfianza para que ellos broten sus virtudes", añadió al respecto.

Tras esto, quiso destacar la ventaja todavía existente con que se juega uno más en Málaga que en Murcia, a pesar de esta derrota: "Es al mejor de cinco partidos y, al final, jugamos tres en casa con nuestra afición y podemos darle la vuelta sin duda alguna, así que cabeza arriba que vamos solo 0-1".

Antes de concluir, quiso dejar claro que las expectativas no pesaron en el grupo: "Nosotros estamos centrados en lo nuestro y a veces nos dan como favoritos y a veces no. En el vestuario, no pensamos en eso solo en ganar y el jueves ya tenemos otro partido, así que enfocados en lo que nos toca".