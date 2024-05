Kameron Taylor, fuera del primer partido de la serie por una fuerte contusión en el ojo

El Unicaja y el UCAM Murcia ya se encuentran en mitad de una muy dura eliminatoria por acceder a la final del play off por el título de la Liga Endesa ante el vencedor de la llave, que enfrenta al FC Barcelona y al Real Madrid en la otra semifinal.

En el primer encuentro disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, hubo un incidente con resultado negativo para el conjunto entrenado por Ibon Navarro, puesto que Kameron Taylor recibió un codazo en el ojo por parte de Sant-Roos en una lucha en un rebote y esto ocasionó que el exterior tuviese que retirarse de la pista con sangre alrededor del globo ovular como fruto del golpe. Al regresar del túnel de vestuarios tras el descanso, el propio club de la Costa del Sol confirmó que el jugador del cuadro malagueño no regresaría a la pista en este primer partido de la serie debido a una fuerte contusión en el ojo originada en esa jugada.

El entrenador no pidió revisión técnica de la ocasión al ser un hecho ocurrido en la primera parte y que no iba a desencadenar una falta antideportiva o algo similar que valiese la pena jugarse el perder el derecho a revisión, pero sí que se emitió la jugada en las pantallas del pabellón, porque los propios colegiados querían disipar las dudas al respecto y, finalmente, no hubo sanción al ser un golpe sin ninguna intención y en una lucha limpia por un rebote que tuvo unas consecuencias desafortunadas.

Todo esto provocó que el técnico oriundo de Vitoria perdiese un efectivo para la rotación exterior y que se aumentasen los minutos del resto de compañeros de estas posiciones para paliar esa dura ausencia de uno de los efectivos más destacados durante todo el curso para Unicaja por su rendimiento.