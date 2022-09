Nihad Djedovic: "Vamos a competir cada partido para tener siempre opciones de ganar"

Nihad Djedovic atendió a este periódico en el Media Day organizado por el Unicaja en la pista auxiliar del Martín Carpena. El alero de origen bosnio con pasaporte alemán ha llegado este verano al equipo malagueño para aportar su experiencia y liderazgo tras nueve años en las filas del Bayern Munich. Djedovic demostró estar muy contento con el ambiente del pabellón y con con el proyecto del equipo.

"Hemos tenido rivales distintos durante la pretemporada y hemos tenido dificultades como otros equipos, pero lo más importante es que lo hemos hecho bien y no hemos tenido lesiones, también hemos cumplido el objetivo que era estar en la BCL", decía sobre la pretemporada y la fase previa, que se resolvió con final feliz para los malagueños. "En general, todos hemos jugado bien y cada jugador ha aportado el nivel que tiene que dar. Ahora entramos de lleno en la temporada, con ganas de empezar y ver como transcurre la temporada", añadía.

"Vamos de partido en partido, en la mente uno cada vez. Primero vamos a preparar el encuentro ante el Baskonia y después el de Canarias. La mayoría de jugadores está acostumbrados a este ritmo y creo que no va a ser el ritmo de partidos no va a ser un problema. Tenemos que entrar bien en la temporada, porque cuando ganas todo es más fácil, vamos a competir cada partido para tener siempre opciones de ganar", detallaba, consciente de la exigencia que marca el calendario para el inicio de la temporada.

Sobre la afición, un pilar fundamental para el club de Los Guindos, comentó que tenía "una buena sensación del Carpena de antes" y que es "un pabellón buenísimo para jugar al baloncesto, aún más cuando viene gente y meten ruido como ellos saben hacer". También apuntó que estuvo "encantado con el ambiente que hubo el fin de semana, era una experiencia que tenía en mente y ahora he podido vivirla en el lado de Unicaja".

Tras el triunfo ante Patrioti Levice, el Unicaja quedó encuadrado en el Grupo G, al que analizó así: "Conozco a los equipos, alguna vez he jugado contra ellos, pero los prepararemos en profundidad cuando llegue el momento de jugar el encuentro. Es un grupo con equipos que están muy bien, en los últimos años siempre participan en competición europea y hacen un buen papel en sus ligas. Tenemos que estar preparados y dar nuestro mejor nivel, no va a ser fácil, pero esta es la exigencia de la BCL. Algunos dicen que no es una competición tan fuerte, pero sí que lo está y tenemos que dar el máximo rendimiento en cada partido".