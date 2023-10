Nihad Djedovic, silencioso regreso

Vive el Unicaja y su entorno una semana extraña, de encontrarse a sí mismo; días de reflexión después del traspié en Zaragoza y una derrota ante Valencia Basket que también escuece, partiendo de esa condición de Euroliga, pero una imagen que no reconforta y que supone aumentar la exigencia para el partido de este fin de semana en Gran Canaria, aún lejano y con entrenamientos útiles para recuperar una rutina que no se ha tenido aún esta temporada. Dentro del mal inicio de curso, a nivel de resultados, se pueden extraer apartados positivos, que a la larga se podrán dimensionar cuando el Unicaja recupere su alegría. El nivel de Nihad Djedovic es esperanzador en las primeras semanas, y necesario porque desde esa lesión de sóleo durante la pasada Copa del Rey, no se había visto en el Unicaja esa versión eficiente del ex del Bayern. Catalizador, resolutivo y dando esas dosis de inteligencia en momentos precisos, pero es normal que quede opacado por ese 1-2 inicial en Liga.

Sito Alonso hizo una mención llamativa en la Supercopa, una semifinal ante UCAM Murcia donde Djedovic se multiplicó; fue el mejor del Unicaja durante ese fin de semana y se está mostrando como uno de los más destacados en estas tres jornadas. Imagen en Zaragoza que fue en dantesca en términos globales, pero donde el balcánico fue el que tiró del carro en esos momentos de fragilidad en el último cuarto, rendimiento igual de sólido que ante Valencia el pasado sábado. Como que es el jugador de la plantilla que ahora mismo se parece más a lo que se vio la temporada pasada, el resto son dientes de sierra. Alguien que además es muy respetado dentro de la plantilla y que asume liderazgo con naturalidad, esencial por otra parte para salir del ligero bache actual, si es que se le puede llamar de esa manera.

Está promediando 11.7 puntos por partido y 8.3 de valoración en las tres primeras jornadas, pero lo que transmite en la pista está en otra onda en comparación a sus compañeros. Ya decía Ibon Navarro que será una semana para homogeneizar estados de forma, roles y cabezas, pero el inicio de Djedovic es de las mejores noticias del Unicaja desde agosto, nivel que se conoce desde febrero, un regreso que ha sido silencioso.