Nihad Djedovic: "Es una buena señal haber ganado en la pista del Valencia"

Nihad Djedovic, alero del Unicaja, analizó el encuentro del próximo domingo en el Martín Carpena ante el Valencia: "Estamos en un momento en el que jugamos bien y estamos ganando los partidos, pero hay mucho trabajo por delante, tenemos que seguir creciendo. Ahora vienen partidos con rivales de arriba, hay que trabajar cada día para llegar a ese nivel. El Valencia tuvo problemas al principio de la temporada, pero ahora está entrando en ritmo. La clasificación no refleja el verdadero nivel del equipo, por lo que tenemos que estar preparados para luchar si queremos ganar. Tienen jugadores con mucha experiencia y tenemos que dar todo nuestro esfuerzo".

Los resultados recientes, aunque bueno, han sido más costosos en lo que a esfuerzo para conseguir la victoria se refiere: "Han tenido problemas por el calendario de la Euroliga y la ACB, que no es fácil, no debemos relajarnos por haber ganado los últimos tres partidos. Sabemos que si queremos estar arriba tenemos que trabajar mucho más, lo vimos en Manresa y contra el AEK. Si eso nos pasa con otros equipos que están arriba en la clasificación, no tendríamos opciones de competir".

Recuerda con buenas palabras el encuentro en La Fonteta, donde el Unicaja salió victorioso: "Fue un partido muy completo. Estuvimos bien atrás y mucho mejor en ataque, aprovechamos las opciones que nos dio el Valencia. Ellos venían de una doble jornada de Euroliga, estaban cansados y nos aprovechamos. Tenemos que apurar las oportunidades que ellos dan para tener opciones de ganar. Es una buena señal haber ganado en la pista del Valencia, pero no tiene nada que ver con el partido del domingo aquí".

Hablaba de la profundidad de la plantilla del equipo taronja: "Hay varios lesionados, en la posición de pívots, pero vienen de ganar en Berlín y no es fácil. Seguro que hay otros jugadores con menos protagonismo que van a dar un paso adelante. Hay que estar sólidos los 40 minutos atrás y en ataque, jugar nuestro juego. Ojalá podamos hacer un partido como el que hicimos en Valencia y tener opciones de ganar ante nuestro público, que seguro que el Carpena va a estar llena. Vamos a darlo todo".

"Cuando jugamos en casa sentimos el esfuerzo de la afición. Es buena hora para la gente, si se llena el Carpena nos da un esfuerzo extra para ganar el partido, es más fácil cuando la afición te apoya. Se ve cuando estamos jugando mal y la afición te apoya como cambiamos el ritmo", concluyó el alero haciendo un llamamiento a la afición. El del domingo es el horario más similar a la fantástica sesión matinal de las 12:30 horas, siendo esta vez a las 13:00 horas, aunque el principio el partido tenía previsto un horario de tarde.