Nuevos 'fichajes' para el Unicaja

El Unicaja prepara la última semana de competición en cuadro. A las bajas de Carlos Suárez, Tim Abromaitis y Francis Alonso se unen los problemas de Jonathan Barreiro, que ya jugó muy mermado ante el Baskonia por problemas en el tórax, y por las molestias musculares de Alberto Díaz, que está al límite y al que se intenta limitar el minutaje después de que en ausencia de Jaime Fernández tirara del equipo.

Se da la circunstancia también de que esta semana se celebra el Campeonato de España junior en Huelva, en el que están Mario Saint-Supéry, Álvaro Folgueiras y Rubén Vicente, que la semana pasada estuvieron ayudando al equipo e incluso el primero tuvo minutos de verdad para una rotación ante el Baskonia. Así que el Unicaja ha tenido que buscar más abajo para completar los entrenamientos. El club estuvo en el mercado, pero después de los esfuerzos por Kravic, Mooney y Oliver, y visto que meterse en los play off es imposible, se ha optado por tirar con lo que hay.

Uno de los jugadores que ha empezado a entrenar estos días es Jeffry Godspower, canterano cajista que esta temporada ha jugado en el Ponferradina de LEB Plata. Tras una campaña en el CB Marbella, aún como vinculado, quedó libre y firmó por el equipo del Bierzo. El ala-pívot malagueño de raíces nigerianas se formó desde infantil y fue internacional sub 16 (subcampeón de Europa junto a Pablo Sánchez, Javi Rodríguez y Rubén Domínguez, otros frutos de Los Guindos) y jugó el pasado verano el Mundial sub 19. En el equipo leonés ha jugado una media de 19 minutos, con 6.5 puntos y 4.8 rebotes para 7.5 de valoración en la tercera categoría nacional. Es un jugador físico que está en forma y que puede ayudar en los entrenamientos a Ibon Navarro. Es posible que esté en la lista de España sub 20 para el Europeo.

Además, han subido tres cadetes. Hugo Vázquez ya ha tenido minutos esta temporada con el equipo junior y en Liga EBA. Es un fino exterior, aún por desarrollar, pero con mucha calidad. Y dos cadetes de primer año, aún con margen para el crecimiento. El malagueño Rubén Salazar, ala-pívot de casi dos metros que ha sido asiduo en las convocatorias de la selección (estuvo con la sub 15 en Semana Santa) y el cordobés Guillermo del Pino, exterior de 1.90 que llegó esta temporada después de jugar como invitado la Minicopa de 2020 y dilatarse su venida por la pandemia. También es fijo con la selección española de su edad.

Evidentemente, el salto es grande, pero sobre todo Jeffry Godspower puede ayudar a mantener el ritmo de trabajo del equipo. Con el reto de ser décimos cada vez más lejano, queda mantener un buen tono competitivo.