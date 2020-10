"Nzosa tiene un instinto innato que me ha chocado mucho"

La referencia defensiva del Unicaja juega de base y se ha criado en Los Guindos. Alberto Díaz es un elemento distorsionador de ataques que ahora ha visto como ha desembarcado en el equipo un jugador de sólo 16 años que es capaz, como él, de marcar los partidos a base habilidades defensivas. Díaz reconoce que tiene cualidades especiales para su edad y que sorprenden a todos en el vestuario.

"El instituto que tiene. Tiene instinto para defender, tocar balones, ver situaciones del juego antes que el resto. Los balones que toca, que roba o los tapones son anticipaciones que no tiene normalmente un niño de 16 años. Es algo innato y a mi me ha chocado mucho", explicaba el base internacional en los micrófonos de la Cadena SER.

Pero Díaz invirtió más tiempo en el trabajo a hacer por el vestuario, el club y el entorno del joven jugador que en sus cualidades que han saltado a la primera plana en las últimas semanas de competición: "Evidentemente es un chaval, no es más que un chaval. Todos sabíamos que es un gran jugador, que va a llegar muy alto, pero no éramos conscientes del impacto que iba a tener. Ahora es importante mantenerlo en una pequeña burbuja, que sepa los pasos que tiene que seguir y protegerlo entre todos para que él siga el camino que está haciendo".

Cuestionado por cómo puede ser el futuro inmediato de Nzosa, Díaz fue cauto e insistió en la necesidad de que cumpla las etapas de desarrollo personal que debe tener al margen de su rendimiento deportivo, consciente de lo que puede suponer para alguien joven desembarcar en poco tiempo en la élite del baloncesto: "Es un jugador con un talento innato y un potencial brutal. Todo se habla y especula. Personalmente, ojalá esté muchísimos años aquí, pero es deporte y nunca se sabe que podrá pasar. Al final su trabajo y el destino dictaminarán su camino", indicó y añadió sobre la posibilidad de que sea reclutado pronto por la NBA: "Eso sería una buena noticia para todos, que todos están haciendo las cosas bien. Tiene cosas de jugador de esa magnitud. Espero que sea tarde, que lo podamos disfrutar mucho tiempo. Eso es imaginar mucho, tenemos que centrarnos ahora en protegerlo, en que siga su camino y no le descentre".

Nzosa volvió a tener minutos de calidad contra el Buducnost aunque enseñó su juventud en las faltas cometidas. El Unicaja tiene con él otro año más de contrato después de que su fichaje provocase un contencioso con su club de procedencia. Díaz también debutó siendo muy joven precisamente de la mano de Luis Casimiro que, por entonces, estaba en el banquillo del Unicaja para salvar una temporada bastante mediocre.

En otro orden de cosas, Díaz también habló de su situación después de haber renovado este verano con el equipo de la capital de la Costa del Sol en el que se ha formado: "Me siento en casa, me he encontrado a gusto siempre. nunca he tenido la presión de saber si iba a seguir el año que viene o no, mi sintonía con el club es buena, es el de toda la vida. Estoy tranquilo, nunca me ha puesto nervioso acabar contrato o el futuro a medio plazo".