OK a Luis Casimiro

Acabó la temporada 2019/20 para el Unicaja y pronto llegará la 2020/21, con menos margen que nunca en los últimos años. A mitad de agosto el equipo estará de pretemporada, en apenas seis semanas. La plantilla empezará la diáspora este sábado después de haber llegado ayer por la tarde a Málaga. Tras varios meses sin ver a sus familias, los jugadores tienen ganas de regresar a casa y será de manera rápida. A la llegada hubo un encuentro con el presidente, que les agradeció el esfuerzo realizado. También estuvieron Francis Alonso, que se cayó a última hora del viaje a Valencia por protocolo ACBcon las pruebas del coronavirus, y Dragan Milosavljevic, que se quedó acelerando en su recuperación de la grave lesión de rodilla que se produjo en agosto pasado. Igualmente, acudieron el director deportivo, Manolo Rubia, y el gerente, Paco Sáez.

El Unicaja tiene los deberes bastante adelantados con nueve jugadores (serán 10 cuando Gal Mekel estampe su firma) más Francis Alonso. Quedarían dos huecos más en la plantilla. Waczynski o un sustituto y un interior más con las marchas de Elegar y Ejim (tampoco seguirán Adams, Toupane y Simonovic). ¿Un cuatro? ¿Un cinco? ¿Algo intermedio? Tienen contrato Suárez, Thompson, Gerun y Guerrero. La salida del americano y/o el ucraniano daría más flexibilidad, pero el contexto es complicado, no se han revalorizado y habrá una regresión económica en los equipos en los que podrían tener cabida. Y la coyuntura no está para pagar rescisiones.

Y la pieza principal, el entrenador, Luis Casimiro. En Los Guindos las reuniones pasaron ayer de las 22:00 horas, casi tres horas después de que se llegara desde la estación. Y es que ya se trabaja sin cortapisas en la próxima temporada. Y la idea que se tiene es continuar con el entrenador manchego al menos una campaña más. Los movimientos que se han realizado hasta ahora, como las renovaciones de Carlos Suárez y Gal Mekel (esta última aún no oficial), han sido consensuados con el entrenador, que estará los próximos días en Málaga aguardando para resolver la renovación. También sobre jugadores que pueden llegar la próxima temporada, con nombre concretos. No habrá problemas económicos y habrá que perfilar los detalles. La lógica, por la forma de funcionar del club habitualmente, apuntaba a su renovación semanas atrás. El equipo se ha quedado fuera de las semifinales de la ACB por un punto, alcanzó una final de Copa, primera en 11 años, y estaba muy bien perfilado ante el reto de alcanzar la final de la Eurocup con el primer puesto en el Top 16 antes de su cancelación, para regresar a la anhelada Euroliga. Es cierto que tras no estar entre los ocho primeros de la temporada regular en el corte copero y en el final improvisado de la ACB. Era el momento de decidir si se confía en él más tiempo para desarrollar el interesante núcleo de plantilla que se ha construido con él de técnico (sólo siguen Alberto Díaz y Carlos Suárez de la era Plaza) o se viraba hacia una apuesta por un entrenador de distinto perfil.

Hay agitación en el mercado de entrenadores, hay varias piezas en movimiento y la maquinaria será visible cuando termine la fase final de la ACB. La primera que ha saltado es la de Fotis Katsikaris (se negoció con él antes de que llegara Casimiro cuando se confirmó la marcha de Plaza) en Gran Canaria y habrá efecto dominó. Porfi Fisac, técnico del Casademont Zaragoza, es pretendido por el club canario y así habrá varios movimientos en los banquillos de la ACB. Actualmente, el entrenador español que conoce profundamente la Liga (“ºla más táctica que hay”, suele recordar Casimiro) está más cotizado y las experiencias con entrenadores extranjeros sin currículum en la ACB se reducen mucho. La última que tuvo el equipo con Jasmin Repesa no fue satisfactoria. Joan Peñarroya, Álex Mumbrú, Ibon Navarro, Pedro Martínez, el propio Joan Plaza, son técnicos que están en el escaparate.

De Luis Casimiro ya se conocen pros y contras tras estos dos años en su segunda etapa en Málaga. Ha habido tramos de muy buen baloncesto, ha sabido crear un grupo homogéneo en el vestuario y el equipo ha competido regularmente bien con los grandes (sólo el Madrid se resistió esta temporada de los equipos de Euroliga y tiene un balance de 3-1 con el Barcelona en estos dos años, 9-12 con los cuatro en estos dos años). En el debe, no se han concretado opciones de hacer algo grande que se había fabricado el equipo con su buen hacer. Por ejemplo, los dos play off perdidos la pasada temporada con Alba y Valencia tras recuperar el factor cancha o ese final desgraciado con el Baskonia aún candente. De cinco competiciones que se han acabado, en cuatro hubo opciones claras de semifinales y sólo en una (la Copa de Málaga) se cristalizó. Es cierto que la realidad del Unicaja es que ahora es el quinto presupuesto de la ACB y que están más cerca sexto, séptimo u octavo que el cuarto. Que se pide competir y que el equipo, salvo en la final de Copa y en los cuartos del año pasado ante el Tenerife, lo ha hecho. También es innegable que hay un sector de la afición que no comulga con Casimiro. Desde noviembre a febrero los pitos fueron en aumento con él en cada presentación de los partidos en casa. Se difuminaron tras la final de Copa, en la que se experimentó un bonito episodio de comunión y catarsis, se vivió un gran fin de semana en el que sólo la final fue para olvidar.

En general, hay satisfacción en el club con el trabajo que ha realizado Casimiro y hay un factor que corre inevitablemente a su favor. Va a ser una campaña imprevisible, con la incertidumbre del coronavirus sobre cómo se van a poder desarrollar los entrenamientos y las competiciones. Y se va a privilegiar la seguridad, ante la duda lo lógico es optar por la continuidad. Con el grueso de la plantilla construido, con jugadores que ya conocen los métodos del técnico y viceversa, se aboga por trabajar en la misma vía. En los próximos días habrá noticias concretas para pasar después a rematar la plantilla.