El Oasis, paraíso del baloncesto y la inclusión en Churriana

El Oasis es el nombre con el que Berni Rodríguez y José Manuel Calderón, históricos del baloncesto español, lanzan un proyecto pionero, paraíso del baloncesto, el deporte general y la inclusión en Churriana. El Proyecto 675 que inició un lustro atrás el eterno capitán del Unicaja adquiere ahora un espacio físico en el que desarrollar de manera integral un proyecto con el que se pretender mejorar la integración de personas con discapacidades y diversidad funcional cognitiva, con los que ya se ha trabajado desde tiempo atrás. Hay 80 jóvenes que se benefician de los distintos programas, con 120 familias detrás y muchos niños de hasta 12 años que trabajan también en la formación baloncestística. Es un parcela municipal de 20.000 metros cuadrados, que se cede para uso deportivo con inversión privada detrás. La Fundación Unicaja se vincula durante 75 años como gran respaldo económico. Centro Deportivo Inclusivo El Oasis by Fundación Unicaja será el naming oficial de la instalación, que tendrá cinco pistas de baloncesto clásico, tres de 3x3, una de balonmano playa y otra de fútbol 7 además de una residencia en la que se podrán realizar numerosas actividades. "La idea es llevar todo el proyecto a ese nuevo espacio, crear ese contenido, uno en concreto que nos hace mucha ilusión es la de un estudio de investigación pionero sobre discapacidad, diversidad funcional cognitiva y deporte. Saber qué tipo de ejercicio es el correcto para su desarrollo. UMA y UNIR se suman al proyecto para ayudar a estas personas", explicaba Berni Rodríguez.

"Desde que tenemos 14-15 años jugamos juntos, nos conocemos y hemos ido desarrollando proyectos una vez retirados", señalaba Berni sobre la unión con José Manuel Calderón, con el que comparte también la gestión de The Embassy, otra instalación deportiva puntera en Fuengirola a la que acuden cada verano jugadores de la NBA y selecciones y clubes de todo el orbe. Por ejemplo, la selección española y la de EEUU cuando jugaron en el Carpena el verano pasado. Esa experiencia en la gestión se aplicará a El Oasis.

El Ayuntamiento de Málaga está presente en el proyecto con la cesión de las instalaciones. "Es una cesión de parcela pública unida a la inversión privada. Hay una inversión potente privada, es algo muy bonito. La sociedad civil de Málaga está hablando de este tema. Es un esfuerzo generoso y una hermosa iniciativa. Son 20.000 metros cuadrados. El Oasis encaja muy bien en un entorno como Churriana", especificaba el alcalde De la Torre: "Una ciudad redonda es una ciudad completa, donde todo el mundo se siente a gusto. Tiene cualidades, pero todo lo que avancemos en la inclusión, en este caso en el campo deportivo, hace que perfeccionemos ese carácter de ciudad integradora y redonda".

"Estuvimos en el proyecto 675. Apareció este otro proyecto que encajaba perfectamente con lo que la fundación pretende de la sociedad, que sea un poquito mejor, apostar por los valores. Deporte, esfuerzo, integración. Casaba con ellos perfectamente. Sorprendido de la magnitud del proyecto. Que el proyecto se haya transformado y evolucionado y pronto será una realidad. Queríamos estar en él", analizaba Sergio Corral, director general de Fundación Unicaja. También está presente el Unicaja Baloncesto, el club de la vida de Berni. "Cuando presenta el proyecto y llegamos al Patronato de la Fundación, Sergio Corral nos dijo que lo normal es que el club participe en él. Tenemos en el club también proyectos sociales y de inclusión y es un más, esto nos dimensiona más como entidad", decía Antonio Jesús López Nieto, presidente del club: "Es nuestro embajador, representa todos nuestros valores, el jugador que más ha vestido la camiseta de la entidad. Y está Calderón, icono del deporte español. Y la Fundación, que es el único propietario que puede alcanzar los 50 años, dentro de tres años haremos 50 años desde que el Caja de Ronda arrancó. El club rebasa los límites del deporte y vamos a colaborar, por supuesto". Berni intentaba sacar algo del presidente en versión deportiva, pero toreó bien: "Ayer se ganó que era lo importante, queda aún más. Para Belgrado todavía falta".

Fundación Mapfre, Autopista del Sol, Endesa y Logistik Viprehome son las potentes empresas que están detrás también del proyecto, son los principales partners. También SDI Sport Floor, Ark Sur y Aqualy colaboran en el proyecto. Es Logistik Viprehome la empresa que se encarga de la construcción de la instalación. "Nos dedicamos al sistema modular de hormigón prefabricado, que reduce la huella de carbono y los residuos. Simbiosis importante porque concuerda con nuestra forma de ver la construcción. El tema de sostenibilidad nos resulta bastante importante. En nuestras instalaciones en Extremadura se crean todos los módulos y eso reduce los consumos de desperdicios que se generan en la obra, se reducen los plazos de ejecución y los riesgos", afirmaba José Luis Campos, representante de la empresa en el acto. Los plazos previstos incluyen comenzar a finales del próximo verano y que esté todo listo para el inicio del curso/temporada 2025/26.

Cerraba José Manuel Domínguez, presidente de la Fundación Unicaja, el gran mecenas para que El Oasis sea posible: "Se convertirá en un centro deportivo, formativo e inclusivo que se amplía con los conceptos de cultural, investigación, salud y bienestar. Cuando se combina en un proyecto solidario y coherente se convierte en irrechazable. El Proyecto Oasis no es un espejismo, sino una realidad tangible, un espacio permeable en la sociedad, un proyecto singular y distintivo, a la altura de sus promotores, leyendas del baloncesto español", señalaba Domínguez: "Berni ha sido profeta en su tierra, actual embajador, que ha ascendido a nuestro Olimpo particular en la cúspide del Carpena junto a Carlos Cabezas. El proyecto encaja en nuestra visión humanista del deporte que tanto defendía Javier Imbroda. Antes de su dolorosa y demasiada temprana partida nos dijo cómo desarrollarla. Hablaba del concepto del iceberg como el modelo deportivo del Unicaja, con el equipo profesional como parte visible, pero miles de niños por debajo detrás. Nos permitirá tener sinergias valiosas. Permitirá mejorar conceptos como el de la utilidad social, el de la viabilidad técnica y económica. Las buenas estrategias suelen ser bastante simples y obvias, no hace falta una presentación con power point. Hace falta talento y determinación. Nos congratulamos de la puesta en marcha de esta iniciativa. Convencidos de su impacto social. Estará radicada en Málaga, pero será integradora y vertebradora de la sociedad a través del deporte".