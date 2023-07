Oficial: El Unicaja ficha a Kameron Taylor

Kameron Taylor firma con el Unicaja por dos temporadas, fichaje que ya ha cristalizado tras el anuncio oficial del club malagueño, así como del Bàsquet Girona. Pago de una cláusula no excesiva que ha pagado el jugador estadounidense, de 28 años, y que completará la plantilla del cuadro de Ibon Navarro ante el adiós inesperado de Darío Brizuela; pendiente por otra parte de confirmar la renovación de Will Thomas, con quien existe un acuerdo total, similar situación con Tyson Carter. Respuesta veloz del Unicaja en las últimas horas y una calma que parece que regresa al club de Los Guindos, salvo impactos que deje el mercado. "Kameron Taylor no será jugador del Baloncesto Girona la próxima temporada. La voluntad del club y el jugador siempre ha sido la de continuar juntos el recorrido en la acb pero el club entendido la oportunidad de poner en marcha un nuevo capítulo deportivo en su trayectoria. El Bàsquet Girona quiere agradecerle su dedicación especial dentro y fuera de la pista, convirtiéndose en una figura representativa de los valores de la entidad y convirtiéndose en un gerundense más, y le desea mucha suerte en su futuro profesional", confirmaba la entidad de Fontajau, dando luz a la operación.

Minutos después, era el turno del Unicaja. "El Unicaja ha llegado a un acuerdo para incorporar las dos próximas temporadas al escolta estadounidense Kameron Taylor (1,98 metros, 28 años). El jugador llega a Málaga tras un gran curso en el Bàsquet Girona, donde promedió 14,5 puntos, 4,8 rebotes, 2,9 asistencias y 1,6 robos -2º mejor de la Liga Endesa-, siendo uno de los más valorados de la competición (8º con 15.6). ¡Bienvenido!", replicaba el club de Los Guindos.