Pablo Pin: "En una pista como esta hay que hacer muchas cosas para remontar"

El técnico del Covirán Granada Pablo Pin atendió a los medios de comunicación tras la derrota de su equipo en el Martín Carpena. "Felicitar al Unicaja, ha hecho un partido muy completo. Han impuesto un ritmo muy bueno y alto desde el principio, y nosotros hemos jugado por rachas. En los últimos cinco minutos hemos caído a nivel físico. El inicio de partido, hemos hecho mal uso de las faltas, el Unicaja ha anotado con mucha facilidad. Hoy no ha sido adecuado, ellos han cogido mucha confianza en su juego, sobre todo desde el tiro de tres, sobre todo hemos ido a remolque, en una pista como esta hay que hacer muchas cosas, para intentar volver. Mi equipo ha dado a cara y ha intentado pelear, creo que la diferencia se achaca más a los cinco minutos finales en los que hemos caído. Agradecerle a toda la afición que ha venido, hemos sentido su apoyo y a pensar en el siguiente", valoraba el entrenador.

"Lluis ha sido un bloqueo que le pilla en movimiento y se queda mareado. Un mal gesto con el cuello que no le ha permitido volver. Dejan se le nota la falta de ritmo, pero le he visto implicado, con ganas, buenas sensaciones a pesar de resultado", el base de los granadinos chocó con Ejim al comienzo del encuentro y no pudo volver a pista. Por su parte, el que fuera canterano del Unicaja, Dejan Todorovic, volvía a la cancha tras lesión.

"Estábamos controlando las situaciones defensivas en los primeros minutos, pero ha habido varias situaciones donde han sabido castigarnos, un equipo de este nivel te castiga los errores. Han generado una ventaja que fuera de casa con un equipo de este nivel es complicado. Pero eso es el baloncesto, cuando cometemos un error lo compartimos todos. En el instant replay hemos acertado con las decisiones, entiendo que pitar es muy complicado y que a veces el baloncesto va muy rápido", decía Pin.

"Hoy hemos tenido 21 perdidas. El Unicaja es uno de los mejores en situaciones de forzar perdidas y robar balón, porque defienden muy agresivo. Nuestras perdidas le han dado ritmo para correr, a su vez viene de nuestras ganas de correr. Tenemos que ser fieles a nuestro estilo, cuando no ganamos corriendo parece que importan más las perdidas. Tenemos que mejorar en nuestro estilo, compartir más el balón", argumentaba acerca de los estilos de ambos equipos.

"El average, bueno, si a final de temporada estamos compitiendo el average con el Unicaja lo firmo ahora mismo, este es un equipo hecho para estar arriba. Se han juntado las dos mejores aficiones que hay, aunque no habría gustado competir más", proseguía elogiando el nivel de los malagueños. "La racha de triples de Unicaja le ha dado alas y a nosotros nos ha sentado como un jarro de agua fría. Han empezado con un acierto brutal. Antes del partido estaban en torno al 30% de triples, pero al descanso llevaban siete triples anotados, cinco de ellos en el primer cuarto. Nos ha quitado confianza en algunas cosas", concluía.