Pablo Tamba y Pablo León inician el Europeo sub 16

El verano está siendo prolífico para las selecciones españolas masculinas de base. Plata en el Europeo sub 20, con Ignacio Rosa como representante de Los Guindos. Y el reciente oro en el Europeo sub 18, con Alessandro Scariolo, Golden Dike e Ismael Tamba. Ahora es turno de la sub 16, que comienza hoy en Udine el Europeo de la categoría. Ya hace un par de semanas intervinieron en el Festival Olímpico de la Juventud en Bakú y consiguieron un oro ante varios de los rivales de los que tendrán en este Europeo.

España tiene en sus filas a dos jugadores del Unicaja. El pívot malagueño Pablo León y el exterior cordobés Pablo Tamba, hermano de Ismael pero de diferentes características. Ambos ya estuvieron en Baku y repiten en tierras italianas. El líder de la generación es el que era gran proyecto cajista, Rubén Domínguez, que ya intervino el año pasado en la selección que fue subcampeona de Europa en esta misma edad. Seguirá su carrera en el Estudiantes tras marcharse de Torrelodones.

El reto de España es acceder a semifinales. Como mal menor, el quinto puesto. Y es que este campeonato es clasificatorio para el Mundial sub 17 del próximo año. España no ha estado en las dos últimas citas universales, el anterior Mundial sub 17 y en el Mundial sub 19 de este año, y en la Federación no se quiere faltar a un tercer evento consecutivo. En ocasiones son detalles. Por ejemplo, la ausencia en el último Mundial sub 19 se produjo con una mezcla de las selecciones sub 20 y sub 18 que han sido plata y oro este verano.

España comienza el torneo hoy (14:30 horas) ante Macedonia del Norte, sigue mañana a las 21:00 horas ante Letonia y cierra el domingo (16:30 horas) la primera fase. Los cruces de octavos y cuartos marcan la nota en el campeonato. Otra remesa de medallas, no obstante, puede caer en Los Guindos este verano si esta generación talentosa despliega su mejor baloncesto en tierras italianas.