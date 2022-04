Pedro Martínez: "Lo que ha pasado en el primer cuarto no es normal"

Pedro Martínez tildó de "inesperado" y anormal lo que sucedió durante el primer cuarto en el Nou Congost, donde Baxi Manresa se marchó con un marcador a favor de 29-4 ante Unicaja. Para el entrenador catalán fue clave "como hemos comenzado, el ritmo que hemos jugado, como hemos corrido y defendido" y la concentración: "A partir de ahí, intentar mantener la concentración, ha sido muy difícil".

"Ya nos gustaría jugar 40 minutos a ese nivel. Lo importante es estar concentrados, no cometer errores: balance defensivo, faltas.. Hemos hecho un partido completo en líneas generales y un encuentro inesperado. Unicaja es un gran equipo y evidentemente no estábamos preparados para esa diferencia tan grande en los primeros minutos. Eso es lo difícil y lo normal es que el rival reaccione. Excepto el primer cuarto, el resto del partido ha sido muy igualado", definía el entrenador local, que continuaba así: "Ya nos gustaría comenzar así siempre los partidos. Unicaja en los primeros minutos tiene buenos tiros y no afina. La segunda falta de Brizuela les ha trastocado. Luego hemos tenido momentos buenos y otros no tan buenos. Lo inesperado es lo que ha pasado en el primer cuarto. Hemos estado muy acertados. Esto no es lo normal, no pasa normalmente, eso tenemos que tener claro".

Pedro Martínez no duda que vivirán otro partido muy diferente en el Martín Carpena la próxima semana: "Ellos mejorarán seguro en el segundo partido. tiene un buen equipo, un buen entrenador, tienen jugadores con experiencia y carácter. En su casa será muy duro. Lo que tenemos que analizar es lo que he pasado a partir del segundo cuarto".