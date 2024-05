Pedro Martínez: "El Unicaja ha sido una maravilla durante todo el año"

El maestro Pedro Martínez, técnico del BAXI Manresa, desgranaba este play off ante el Unicaja, serie que añade más peligro al equipo del Bages por el toque del catalán. "A priori y posteriori no somos favoritos. Primero contra octavo, es el play off más desequilibrado. Jugamos contra un equipo que ha sido una maravilla durante todo el año, ya desde el año pasado. Es un club que está haciendo las cosas muy bien dentro y fuera de la pista, con las ideas muy claras. Y que todos los jugadores estén en su máximo nivel de rendimiento, eso es muy difícil. Normalmente siempre hay uno que se queda, pero el Unicaja ha conseguido que todos sus jugadores tengan una buena actuación, eso te lleva a su mejor Liga Regular. Tiene mucho mérito. Felicitarles, darle valor a lo que han hecho y evidentemente consciente de las dificultades que tenemos, que son muy claras. Trataremos de competir, dar el máximo, porque a un máximo no alto no nos dará para ganar mañana. Con ilusión para dar ese paso. Nos vamos a encontrar a un equipo que ha ganado muchos partidos, que juega muy bien, con mucho ritmo, agresivos, proactivos, buenos jugadores, con una plantilla larga y donde todos apoyan de una forma. Tenemos que hacer un buen partido", explicaba Pedro Martínez antes de partir hacia Málaga.

"Están todos los jugadores en disposición y preparados, y afrontamos este play off con la máxima ilusión y ganas, sabiendo las dificultades que vamos a tener, pero bien. Intentando dar nuestro máximo y ver si tenemos alguna opción, si la hay tratar de aprovecharla. Y a competir", en un contexto favorable llega Manresa a Málaga y con la lección aprendida. "No hay que pensar en el segundo partido. Es el único que tenemos que pensar, ajustarnos a ellos, a sus características y virtudes. Nosotros tratar de hacer las nuestras, como lo hará el Unicaja. Estar concentrados, superar los momentos de dificultad que va a haber. Son un equipo que tiene rachas muy buenas, de segundas partes, siempre son buenas. Preparados y a confiar en nuestras posibilidades", decía. Y con presión, pese a que el objetivo de la temporada en Manresa está completado con éxito. "De ellos no tengo ni idea. Nosotros tenemos presión, porque somos profesionales y tenemos que hacer las cosas lo mejor posible y para eso entrenamos, la tensión de la competición y las cosas bien hechas. Si no puedes ganar, el dar una buena imagen. Y eso es una presión, te la pones tú mismo. En cuanto a resultados, pues tendrán más ellos porque han quedado primeros y si caen eliminados sería una sorpresa muy grande. Pero tenemos presión".

Si el último partido en el Nou Congost, donde Manresa empequeñeció al Unicaja durante la primera parte, puede ser un precedente útil. "No es normal que cojamos una ventaja tan larga contra un equipo como el Unicaja. Venían de competición europea. Ahora tienen toda la atención en este partido, jugando un play off y donde saben que tienen que jugar dos o tres partidos. Tienen una afición como la nuestra, que aprieta mucho y con fuerza. Una cosa muy buena que ha tenido mi equipo es que siempre ha entrenado bien, se ha concentrado bien para el partido, luego las cosas salen o no, pero lo que he visto en estos entrenamientos es mucha normalidad. Luego los jugadores están contentos, porque saben que han hecho una buena temporada, pero no están relajados. Entrenan como siempre. Y creo que estamos preparados para nuestra mejor actuación".