Similitudes y diferencias entre el Unicaja y BAXI Manresa

En una rueda de prensa donde Ibon Navarro tocó muchos palos, hubo tiempo para analizar esta serie entre el Unicaja y BAXI Manresa, dos equipos considerados parecidos en filosofía y estilo, pero con sus matices. En un análisis superficial, de piel, se encuentran paralelismos, baloncesto de mucho ritmo y velocidad, en su día incluso espejo en Los Guindos, de cómo conformar un bloque sólido y correoso, como el que controla Pedro Martínez desde hace temporadas, patrones intactos pese a que cada verano haya muchos cambios de plantilla en el Bages. Así visualizaba el entrenador del Unicaja esas similitudes y diferencias con los manresanos, considerados por el gran público como los dos equipos más atractivos.

"El Manresa se parece a nosotros en algunas cosas. También los datos nos dicen que han corrido menos contra nosotros de lo que hacían habitualmente, y tampoco han mostrado su potencial en el rebote de ataque, que son de los mejores de la ACB. Los dos partidos han transcurrido de una manera parecida, con una primera parte decantada para ellos en Manresa y nosotros en Málaga. No sé qué partido podemos esperar, sí espero que estemos mejor de lo que hemos estado en los últimos partidos. 8/9 victorias que han tenido ellos fuera de casa vienen a raíz de un gran primer cuarto. Tenemos que intentar controlar la gran energía que tienen ellos al principio. Ojalá se puedan parecer a los que hemos jugado. Creo que con menos días entre partido y partido, nos podría favorecer, pero habiendo cuatro da tiempo a los equipos a recuperarse. No somos dos equipos que variemos nuestro estilo de juego en función del rival. Creo que lo que hacen bien, no lo hacen muy bien, sino de sobresaliente, y no creo que vayan a dejar de hacerlo contra nosotros. Lo harán con más energía. Y nosotros lo mismo. No pensemos que vayamos a ganar el partido en la primera parte, no lo hemos hecho contra ellos. Lo hemos hecho pocas veces. Tenemos que tener paciencia, trabajarlo, que el Carpena tenga esa paciencia, saber cómo va el partido y esperar nuestro momento en la segunda para intentar imponernos. Espero un partido de play off con un Manresa mejor de lo que ha sido", desarrollaba Ibon Navarro.