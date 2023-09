Porfirio Fisac: "Unicaja tiene muchas armas"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha declarado que su rival de este miércoles, el Unicaja, es "uno de los mejores equipos de la competición" y un rival "top".

A este respecto, opina que, junto al Real Madrid, es ahora mismo el mejor de la competición y que en los últimos años, desde llegada de Ibón Navarro, ha sido capaz de mantener una plantilla con apenas fichajes. Ha indicado igualmente que este año ha incorporado a Kameron Taylor que en Girona "dominó la competición".

"El Unicaja es un grupo top, bien trabajado, con las ideas claras, que tiene muy buen ritmo de partido y muy buen trabajo físico, virtudes que nos pueden hacer mucho daño porque no estamos en ese punto de poder aguantar esas tesituras, pero estoy convencido de que el trabajo de los jugadores y el apoyo de la grada nos puede ayudar a estar al mejor nivel en cuanto a contactos físicos, rebote y parar el balance defensivo. Son muchas las armas que tiene Unicaja", ha analizado en rueda de prensa.

El técnico del conjunto 'rojillo' ha destacado que no puede más que hablar bien de sus jugadores en cuanto a actitud y disposición, pero que todavía les quedan "muchísimas cosas por aprender".

"Hay que trabajar fuerte el grado mental para que el jugador siga creciendo, aprendiendo y sabiendo convivir con la dificultad de la derrota del otro día. Solo puedo hablar bien de ellos y espero que más pronto que tarde acabemos de cerrar esto, aunque muchas de las cosas no las podemos trabajar al más alto nivel porque no tenemos ese tiempo", ha desvelado.

Fisac opina que tienen que saber crecer mirando hacia adelante, crecer con el hecho de tener una perspectiva de mejorar.

"En la vida hay que aprender de lo que ha sucedido, pero no te puede dañar. Ese grado de positividad que me gusta transmitir es que durante un partido no importa la acción que ha pasado sino la que viene después. En mi ADN está lo que tenemos delante y siempre con una perspectiva de presente, no de futuro. Ahora hay que parar las virtudes de Unicaja e intentar explotar los mínimos defectos que tiene", ha resaltado.

Igualmente, quiere que sus jugadores se centren en sí mismos porque considera que están "con un porcentaje no muy alto de acabar de llegar a ser el equipo que queremos llegar a ser".

"Cuando estás aprendiendo y compitiendo no se puede retroceder. Es lo más importante", ha subrayado.

El preparador segoviano considera que la afición del Casademont Zaragoza es inteligente y "sabe lo que hay", en referencia a todos los problemas que ha tenido el equipo para confeccionar la plantilla y la amplia derrota de la primera jornada contra el Real Madrid.

"Nuestra afición lleva muchos años viendo baloncesto y tiene claro que quiere rasmia, entrega, que demos la cara. Quiere ganar, pero comprende la derrota cuando es con el máximo esfuerzo. Ahora mismo me siento a gusto porque cuando uno hace todo lo que puede y no llega a conseguirlo se tiene que sentir bien con uno mismo y para mí es una de las cosas más importantes", ha asegurado.

Preguntado por la incorporación de Mitchell Watt, que fue anunciada este pasado lunes, ha explicado que ha estado jugando en China, en donde acaba de terminar, y que piensa que para finales de la presente semana podrá estar en Zaragoza.

"Es un contrato que llevábamos trabajando desde el verano y ahora vamos a ver la opción de quedarnos con dos pívots en lugar de los tres que tenemos ahora. Tenemos hasta el 30 de octubre para decidirlo", ha indicado.

Sobre la lesión de Obi Emegano, que le hizo perderse el primer partido de Liga, se ha mostrado optimista, ya que ha señalado que espera que pueda estar recuperado la semana que viene.