Precaución con Alberto Díaz

Ibon Navarro advirtió antes del partido ante el Joventut que Alberto Díaz tiene un pequeño problema físico, aunque su presencia en Badalona es posible, depende de las sensaciones en las próximas horas. "Hemos tenido un pequeño problema con Alberto, aunque ayer pudo entrenar, los demás están bien. Como ya pasó con el Gran Canaria, no llegaremos en la mejores sensaciones, pero a nivel de salud estamos bien", decía el técnico.

El capitán cajista tiene una pequeña tensión en la zona del glúteo, aunque las pruebas que se le han realizado no demuestran ninguna rotura y en la sesión del jueves pudo trabajar sin mucho problema. De todas formas, se evaluará la situación por si puede jugar o no. Díaz está en un momento de forma espectacular en los dos últimos meses, teniendo un impacto tremendo en todas las facetas del juego. Una de las claves es que el físico le ha respetado y no ha tenido problemas para trabajar y alcanzar ese estado. No obstante, Alberto es el único jugador, junto a Dylan Osetkowski, que ha participado en los 26 encuentros oficiales del equipo esta temporada. El resto descansó o fue baja en al menos uno de los encuentros celebrados en la primera mitad de la campaña.

"Me veo muy bien"

Alberto Díaz vive uno de los grandes picos de una carrera ya amplia. "Me veo muy bien. Estoy en el nivel más alto como profesional y espero seguir avanzando. Puede que en otros momentos haya tenido otros registros estadísticos, que no lo sé, pero el nivel de este equipo, ganar partidos, la confianza que siento. Estar en el 'prime' no solo depende de lo personal, sino de cómo vaya funcionando el equipo. No vale de nada que estés muy bien y que el equipo pierda, así que se ha juntado todo. Me siento a un nivel muy alto, compartiendo cancha con jugadores de un nivel altísimo, y no es fácil sentir que estás a tope cuando tus minutos se reducen o tu importancia se disipa por el nivel del resto. Juntando todo, estoy en el mejor nivel. Sobre todo en confianza, juego, táctica, lectura... Todo. Ahora tengo más madurez y he sabido aplicarla al juego y al equipo", decía el pelirrojo la pasada semana en la Cadena Ser.