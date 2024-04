Premios BCL 23/24: Kravish, Perry y Osetkowski, galardonados

El Unicaja ocupó una parte de los premios anuales de BCL, gala que se llevó a cabo sobre la pista del Belgrado Arena. La filosofía de los malagueños no lleva a reconocimientos individuales, que se suele regir principalmente por los números. Pero la BCL valoró la trayectoria impecable del Unicaja esta temporada, finalista y líder de la ACB, que también puede ayudar. Mientras iba avanzando la gala, había indicios de una pocos premiados en la plantilla malagueña. Finalmente tres jugadores: Dylan Osetkowski en Segundo Mejor Quinteto, mientras que Kendrick Perry y David Kravish fueron elegidos en el Mejor Quinteto de la temporada. Una gala a la que acudieron los cuatro equipos al completo de la Final Four, habitual en la antesala de la gran final del domingo. Se aprovecha el sábado, además de esta ceremonia de premios, con ese coloquio de Patrick Comninos, CEO de la BCL, con periodistas y otros asistentes a esta Final Four. Menos de una hora en entregar unos premios donde varios nombres brillaron por encima del resto.

Marcelinho Huertas, a pocas semanas de cumplir 41 años, es el nuevo MVP de la BCL, sucediendo a TJ Shorts, diablo del Bonn, ahora en París. Impresionante el nivel del brasileño durante todo el curso. Su última obra, una semifinal ante Peristeri donde rozó el triple doble (27 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias). 16.5 puntos y 7.9 asistencias esta temporada en BCL, y cada año, no solo esquivando atisbos de decadencia, sino que aumenta el nivel. Es una leyenda en activo. Y las opciones del Unicaja en la final pasarán por minimizar al guía carioca. Lógicamente, Huertas formaba parte del Mejor Quinteto, junto a Joe Ragland, Kendrick Perry, Austin Wiley y David Kravish, elegido oficiosamente el mejor pívot del año en BCL. Hizo la BCL una configuración particular, haciendo espacio para tres bases, y tenía que estar Perry, temporada por momentos irregular pero acabando el último trimestre a gran nivel (11.4 puntos y 3.8 asistencias este curso en BCL). El de Florida, que ya estuvo en el segundo el año pasado, recibía el trofeo en manos de Jorge Garbajosa, representando a FIBA en Belgrado. Y deseando que el Unicaja levante el sexto título de su historia. Kravish, con un look algo más que informal, de Juanma Moreno, presidente de la Junta. 10.2 puntos y 4.3 rebotes, que son números magníficos para formar parte de este Unicaja. Un tesoro de jugador, siempre en la sombra. "Quiero dedicárselo a mi familia y mis compañeros. Esta competición es dura y difícil, ha sido muy complicado llegar aquí, pero hay que rematar la semana. Ahora lo importante, más que los premios, es ganar la final. Es un gran equipo Tenerife, hemos jugado en el último años seis veces este y va a ser durísimo", decía el pívot.

⭐⭐⭐⭐⭐ Forming our ultimate Season 8 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗧𝗲𝗮𝗺 - here's your #Basketball 𝐒𝐭𝐚𝐫-𝐋𝐢𝐧𝐞𝐮𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟒! pic.twitter.com/IGQmsFiPqq — Basketball Champions League (@BasketballCL) April 27, 2024

No una sorpresa con mayúsculas, pero sí algo inesperado la elección de Howard Sant-Ross como Mejor Defensor, estando Alberto Díaz en liza, ganador del premio en las dos anteriores ediciones. Zeljko Rebraca, exjugador serbio de los 90 y principios de los 2000, con pasado NBA, entregaba ese pequeño trofeo. Sant-Ross es una roca, incluso el mismo Díaz mencionaba al jugador del UCAM Murcia como una de las grandes amenazas en esa distinción. Jugador estructural en los murcianos, que da infinidad de registros. El año de Alberto Díaz es de los más completos de su carrera en lo individual, recuperando el nivel en algunas parcelas. Pero este año no pudo completar el trío. Habrá más oportunidades en el futuro seguro, pero lo importante es estar en el último partido. Pocas dudas en el Mejor Joven, destinado a Tidjane Salaun, prodigio del Cholet y uno de los grandes proyectos del baloncesto francés. Se presentará al Draft y algunas quinielas que le colocan en el top 5. 10.1 puntos y 4 rebotes de media. Rival del Unicaja en el Round of 16 y donde se le vio alguna perla. De la generación del malagueño Zaccharie Risacher.

Tampoco en el Mejor Entrenador, pese a las candidaturas de Ibon Navarro y Txus Vidorreta, obligación que aparezcan en las quinielas. De leyenda a leyenda: Boza Maljkovic se lo entregaba a Vassilis Spanoulis, arquitecto de este Peristeri que ha sorprendido esta temporada en BCL, y mucha responsabilidad la tiene el fenómeno griego. Un personaje enorme y que también pesa, pero los méritos son incuestionables. A sus 41 años, segunda en los banquillos y seleccionador griego, va también para entrenador de época. Una imagen muy icónica con Maljkovic. Ambos nunca coincidieron, pero hablan el mismo lenguaje.

Por último, el Segundo Mejor Quinteto: Hunter Hale, que lo sufrió el Unicaja ante Promitheas, Dylan Ennis, del UCAM Murcia, Levi Randolph, estella del Hapoel Jerusalén, de las grandes decepciones del año, Vernon Carey Jr, en el Pinar Karsiyaka, y un Dylan Osetkowski que aparece en los premios de BCL por primera vez. Veremos si el único.