Jorge Garbajosa, sobre FIBA y Euroliga: "El gran mérito del Unicaja es haber recuperado el alma y los valores"

Jorge Garbajosa es una de las grandes leyendas del Unicaja en el casi medio siglo de historia del club. Es posible que el más trascendente, el MVP en los títulos de Copa y Liga en 2005 y 2006. Regresó a Málaga para retirarse en 2012 tras ir a NBA, Real Madrid y Khimki. Desde entonces empezó una carrera en los despachos y, tras varios años con bastante éxito al frente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), dio el salto para presidir FIBA Europa, cargo que ejerce desde el año pasado.

Garbajosa fue una persona clave en el cambio del Unicaja a la esfera FIBA desde la Euroliga. Expuso el proyecto y López Nieto, con su llegada, cambió de vía. Está en Belgrado en calidad de su cargo. Obviamente debe mantener la neutralidad institucional, pero celebra que el club malagueño está de vuelta a la élite. "Cuando estaba todavía en la Federación Española hablé con la práctica totalidad de los clubes de la ACB para explicarles las bondades de esta competición. Me alegra ver al Unicaja, al UCAM Murcia y al Lenovo Tenerife no sólo en una Final Four de la BCL sino comprobar que en la ACB son equipos de play off, extremadamente competitivos, el Unicaja primero ahora mismo... Se demuestra que la apuesta por el modelo BCL funciona tanto en Europa como en liga doméstica", señalaba el que fuera tremendo ala-pívot.

Estima Garbajosa la labor de López Nieto en los despachos, así como la de Juanma Rodríguez, que fuera también director deportivo en aquella época dorada que vivió en Málaga. "Como me dijo alguien hace tiempo, la pelota no entra por casualidad. Lo institucional influye en lo deportivo, que no siempre vas a ganar. El gran mérito del Unicaja es haber recuperado el alma y la comunión con su masa social, enorme y fantástica que tiene Málaga y de ahí vienen los resultados. Por supuesto, el trabajo de Ibon y la plantilla es sensacional. Pero todo nace de una apuesta por recuperar los valores del club y no es casualidad que vaya tan bien".

El debate instalado en Málaga sobre la posibilidad, o la aspiración legítima, de regresar a la Euroliga por el nivel que está mostrando la plantilla existe, aunque Garbajosa admite que se está en proceso para certificar una reunificación del baloncesto europeo, dividido desde del cambio de siglo con la escisión de la Euroliga. "No voy a opinar, estamos en una negociación abierta con la Euroliga para intentar reestructurar las competiciones en Europa. Para la temporada que viene lo dudo por las fechas que estamos, lo dudo, pero se trabaja en ello. Pero cuando un club como el Unicaja apuesta por la BCL, casualmente, con unas comillas gigantes permitidme, todo empieza a funcionar cuando se pasa a una competición en pleno crecimiento como ésta".

"El cariño que le tengo a Unicaja es enorme, mi familia es prácticamente malagueña, tengo casa allí y vuelvo cada vez que puedo, aunque sea poco. Pero aquí hablamos de cuatro proyectos, incluyendo Peristeri que han hecho un esfuerzo tremendo por estar aquí", decía políticamente correcto en Belgrado, donde contemplaba los partidos sentado al lado de Andreas Zagklis, secretario general de la FIBA: "Vivo en un avión. Tengo la base en Madrid, paso muchos días fuera de casa. Pero es mi trabajo, nadie me engañó. Sabía a lo que me exponía cuando me presenté a presidente. Muchos proyectos, intentando remover el árbol para seguir creciendo. Ser una Federación activa y apostar por el baloncesto".