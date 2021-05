Se juega todo el Unicaja en estos tres últimos partidos que le restan para finalizar la fase regular de la Liga Endesa. Quedarse fuera de los play off por primera vez tras ocho años consecutivos estando presentes entre los ochos mejores en España puede suponer un mazazo importante para el club tanto deportivo como institucional. Ante el Morabanc Andorra, en otro partido a remolque e inconsistente, se comprometió todo: queda ganar o ganar.

Jugárselo todo en el Buesa Arena no es la mejor de las noticias para el Unicaja de Fotis Katsikaris. El heleno es consciente de los fuerzas y debilidades de su equipo, la inconsistencia sobre todo mental que acarrea desconexiones en ciertos tramos del partido que acaban penalizando. Esto tipo de errores en Vitoria pueden ser criminales en un equipo tan sólido y saneado como el Baskonia, que hace mella con cada concesión del rival.

Además, el cuadro de Dusko Ivanovic llega jugándose muchísimo aún. El Baskonia lleva tiempo con el billete para los play off bajo el brazo pero disputa en estas últimas semanas ser o no cabeza de serie en lucha por el título para el primer emparejamiento de cuartos de final. Ellos llegan con un balance de 23-10 tras 33 jornadas mientras que Valencia Básket pugna por la misma plaza con 23-11 con un partido más disputado. Cabe destacar que los toronjas cuentan con el average particular a su favor en caso de empate.

El Unicaja vuelve a contar con las bajas de Otra vez serán bajas en este partido Carlos Suárez, Gal Mekel y Yannick Nzosa. Estos dos últimos próximos a su recuperación pero que posiblemente no estén tampoco en el partido ante Gipuzkoa, otro encuentro determinante siempre y cuando se venza este domingo.

Por el lado vitoriano, el Baskonia está más enchufado ahora tras los positivos por Covid-19 detectados en su plantilla hace unas semanas. Está por ver su Ivanovic pude contar con este partido con Youssoupha Fall y Alec Peters, dos hombres que dan nivel al juego interior y que está obligando al técnico a usar a Tadas Sedekerskis como pívot suplente. La recuperación de Jekiri podría limitar este recurso definitivamente.

En cuanto a los números, Baskonia es líder de la competición en recuperaciones (9,34) y tiene a jugadores en un buen estado de forma como Pierria Henry (9,9 puntos, 5,4 asistencias, 12,9 de valoración), Rokas Giedraitis (13,4 puntos, 3,3 rebotes, 13,8 de valoración) o Achille Polonara (11,3 puntos, 5,5 rebotes, 1,9 asistencias, 13,9 de valoración).