Las cuentas del Unicaja para estar en el play off por el título

El Unicaja está en una situación límite. Las tres jornadas que restan para el final de la Liga Regular de la ACB ante Baskonia, Gipuzkoa y Real Madrid son determinantes pero no aseguran nada al equipo de Fotis Katsikaris. Los cajistas no dependen de sí mismos. Tres triunfos en las tres últimas jornadas, con las dificultades que esto conlleva, no garantizarían la octava plaza, dependiendo de otros resultados.

El MoraBanc Andorra es en estos momentos el equipo que depende de sí mismo para lograr la octava plaza. Es décimo con el mismo balance que Unicaja (15-18) a falta de tres jornadas. BAXI Manresa es noveno (16-19) pero solo le resta un partido, mientras que Herbalife Gran Canaria es octavo (16-18) y le quedan dos encuentros por jugar.

El Andorra debe jugar ante UCAM Murcia y Joventut a domicilio y cierra la temporada ante el Gipuzkoa; al Manresa le queda un encuentro ante el Baskonia; y al Gran Canaria ante Valencia Básket y Coosur Real Betis.

Pero el Unicaja, como decía Katsikaris en la previa del partido, debe poner el foco en sí mismo si quiere generar las opciones que le permitan aspirar a la octava plaza. Son capitales los triunfos a domicilio en tierras vascas antes de cerrar la liga regular en el Martín Carpena ante el Real Madrid con el objetivo de tener en juego los play off.