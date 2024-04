Promitheas Patras, bajo la lupa: "El 80% de posesiones pasan por Cowan y Hale"

Curro Segura (Granada, 1972) es el entrenador del Kolossos de Rodas, equipo de la isla griega que toma su nombre de una de las siete maravillas del mundo antiguo. Es su tercera experiencia en el país heleno tras dirigir los banquillos del Ionikos y del AEK de Atenas. Allí en Grecia está instalada su familia, que vive en la capital griega. Su mujer, Beatriz Díaz-Larrauri, malagueña de adopción, y sus hijos Curro, que juega en el junior del Olympiacos y que este verano pasado estuvo con España sub 17, y Mar, que juega en el Esperides, club de cantera y que con 15 años ya debutó en la primera división griega. También estuvo esta Semana Santa con España sub 16. Segura fue miembro del cuerpo técnico del Unicaja en la temporada 2012/13, con Jasmin Repesa y tiene una gran vinculación con Málaga.

Con el Kolossos, el entrenador granadino, que tiene en su palmarés tres ascensos a ACB (Menorca, Zaragoza y Betis) ha conseguido colocarlo en play off, entre los seis mejores. Ahora juega una fase previa antes de las eliminatorias pero se ha asegurado el sexto puesto y, con ello, la participación en Europa la próxima temporada. Tiene un año más de contrato con el club y puede pilotar esa aventura europea. Antes, el play off se perfila contra el Peristeri, otro equipo aún vivo en la BCL (al que también ganó en temporada regular). En su plantilla, algunos viejos conocidos de la ACB, como Luka Brajkovic y Andrew Goudelock. Pocas personas para hablar del Promitheas, próximo rival del Unicaja en las eliminatorias de la BCL, que Curro Segura, que tiene bien hecho el scouting tras dos partidos de temporada regular y un duelo pendiente el próximo día 20 contra el equipo de Patras, que se cita desde este miércoles con el Unicaja.

"Los dos partidos contra ellos esta temporada acabaron en prórroga, el de casa lo ganamos (114-109) y el de fuera lo perdimos (84-79). Ahora volvemos a jugar contra ellos justo después del Unicaja", relata Segura, que explica que el Promitheas "basa su juego en los pequeños, tienen a los dos máximos anotadores de la liga griega, Cowan y Hale. No es frecuente que suceda que los dos máximos anotadores sean de un equipo, pero así es y da idea de cómo es su juego. Con respecto al ritmo de juego, corre, no demora mucho sus ataque y si eres capaz de que no corran y lo llevas a posesiones más largas lo pasan peor. Echenique, que jugó en San Sebastián, y Stephens, el otro grande, producen pero tienen un rol muy de equipo. El 80% de posesiones pasan por Cowan y Hale. Y también tiene varios tiradores. Son un equipo que hacen mucho scouting, no te puedo decir que el pick and roll lo defiende de una forma concreta, lo hacen de forma diferente dentro de un mismo partido. Igual con Alberto lo defienden de una forma y con Perry otra, juegan con las características del rival".

Sobre esa pareja de extranjeros, Cowan y Hale, ambos con 26 años, Segura los ve con perspectiva de crecimiento: "Son jugadores de nivel serio, me extrañaría que continuaran en el Promitheas. Están para un siguiente nivel, especialmente Cowan me gusta. Hale, si le paras el tiro, que es lo que mejor y más hace, ya está más controlado. Si le obligas a pasarla o ponerla en el suelo sufre más. Cowan es buen pasador, genera para los compañeros, es decente defensivamente, se pone. Hale es muy bueno, quizás es más efectivo ofensivamente, pero Cowan hace más cosas".

Respecto al resto del bloque, mitad griego y mitad americano, señala Segura que "Chrysikopoulos, en el cuatro, aporta energía y rebote, aunque no es un tirador muy solvente. Quizá lo que peor tiene el Promitheas es que sus cuatros, ni él ni Coffey, son grandes tiradores. Cuando el cuatro no es un gran tirador la defensa puede estar un poco más pendientes de los pequeños. Otro griego que suele tener peso y que puede jugar de inicio es Koniaris, base director. No asume muchos tiros, puede jugar junto con Cowan. Si él no está, entonces Cowan es el uno".

"Un equipo con seis americanos tienen capacidad atlética, son muy tácticos, juegan a hacer cosas diferentes, en función de quién esté en la pista, no te puedo decir que hacen show para el bloqueo directo y da igual quién sea, hacen una cosa u otra dependiendo del rival", resume Segura la filosofía del Promitheas, aunque asegura que no es una pista temible la que tendrá que visitar la próxima semana: "Patras tiene dos equipos en la ciudad y el otro es el Apollon, es el que tiene un equipo de más tradición. El pabellón está en la ciudad, más caliente. El Promitheas tiene una buena Academia, con buenos jóvenes, pero aún no han llegado a estar en dinámica real del primer equipo. El club trabaja bien pero no tiene ese arraigo todavía".

Desde la distancia, Segura no pierde de vista y consume baloncesto nacional. "He visto bastante al Unicaja, no sólo ACB sino también BCL. Los veo favoritos, no sólo para la eliminatoria sino para la competición. Cuando conservas el bloque como se ha conservado y generas esa buena dinámica, el éxito está más cerca. Cuando he hablado con Ibon o Juanma están encantados con el día a día del equipo. Eso es muy bueno, tienen equipo. Apuesto por que pasan seguro", responde Segura cuando se le cuestiona sobre lo más llamativo de este Unicaja: "Me llama la atención el bloque, que haya 12 tíos sumando cada día. Recuerdo que eso lo pudimos hacer en el Betis el año del ascenso a ACB, todo el mundo conectado y enchufado en LEB Oro. Los primeros que tienen tenerlo claro son los jugadores, si lo tienen claro es el principal paso. A partir de ahí se pueden construir cosas. Si han entendido gente que podría jugar 22 o 26 minutos en otro equipo que jugando 15 pueden ganar y hacer cosas grandes como equipo, es muy bueno. El Unicaja actual es un rodillo. Ganan por demolición. Pero tiene mucho mérito. Si ves otros equipos así que están de moda, por ejemplo Paris en Eurocup, TJ Shorts es el gran nombre. Pero del Unicaja ¿quién es el gran nombre? Es el bloque, un día uno y otro día es otro. Kalinoski, Osetkowski, Perry, Alberto, Djedovic... Cada día es uno distinto y eso tiene mucho mérito y lo hace más imprevisible".

Es el análisis de Curro Segura sobre lo que ha visto del Promitheas y del Unicaja antes de la temporada. Espera cerrar una temporada exitosa en los play off con el Kolossos antes de regresar a España y realizar su campus anual en Almuñécar.