Pustovyi elige el Herbalife Gran Canaria

Uno de los primeros jugadores en los que el Unicaja había puesto sus ojos para reforzar la plantilla, el ucraniano Artem Pustovyi, pone rumbo a Gran Canaria. El Barcelona ya confirmó que su etapa en el club catalán había acabado. El jugador, que acumula seis años en la ACB, tres en el Obradoiro y otros tres en el Barça, quería seguir en la competición española y el equipo malagueño se había interesado en él, había tanteado posibilidades aunque sin presentar una oferta concreta.

Pero Pustovyi pone rumbo a Gran Canaria. El equipo canario ha presentado una oferta económica más potente que la que podría ofrecer el club malagueño, no hay visto bueno para llegar a esas cifras. Va a subir algo su presupuesto el club canario, que hace una fuerte apuesta por Pustovyi. Con la nueva política económica más austera del club malagueño, no se llega a las cifras que ofrece el club claretiano. Hay jugadores que ahora mismo en el plantel cajista pueden cobrar esas cifras, pero a menos que se liberen fichas importantes de los jugadores con contrato, el perfil de los fichajes que se afrontarán será de una inversión baja, equivalente a clubes de más bajo potencial, para equilibrar presupuesto. Hasta ahora, el Unicaja siempre hubiera ganado en una puja por un jugador con el Gran Canaria. Ahora no sería así. Habrá que calibrar también el efecto del cambio de Eurocup por Basketball Champions League para atraer jugadores.

Se cuenta con Nzosa y Rubén Guerrero para el puesto de cinco. Pero la idea es traer un jugador titular delante de ellos. Dependiendo de si pudiera salir a Abromaitis se podrían plantear distintas alternativas. Y es que la situación de Carlos Suárez, con varias lesiones musculares acumuladas en la misma zona en los últimos años, es también un motivo de análisis y reflexión en el seno del Unicaja. Al capitán le queda aún una temporada más con otra opcional con corte contemplado. Se optó por un dos más uno cuando tenía ya 34 años y ahora la situación económica y deportiva es bastante distinta, habiéndose perdido más de la mitad de los partidos de la pasada temporada.

Base, ya se ofertó por Darius Thompson aunque se corre el mismo riesgo porque la proposición, de un uno más uno, va en esa línea de menos inversión, y pívot son piezas fundamentales para la nueva temporada. Pero, cuando se consulta en el seno del Unicaja, se recuerda que lo primero es adecuar sueldos, la prioridad es equilibrar económicamente. Y para ello hay verano por delante para sacar jugadores.