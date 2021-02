¿Queréis matar a Alberto?

"¿Queréis matar a Bullock?", repetía, serio, enervado, desafiante, Bozidar Maljkovic. Ni quería ni entendía que el foco se pusiese sobre la estrella del Unicaja con una pregunta. Un jugador así, aún estando mal no era discutible (por ejemplo, de los nueve partidos en su desembarco en la 2001-02, todos de playoffs sólo bajó de doce puntos en una ocasión: el primero de la final contra el Tau). No permitía escarceos o falsos debates que no le interesaran. Podía encarar una final echándole un capote a los árbitros: "Llevo 15 años escuchando a Aíto decir lo mismo al llegar a estas alturas de la competición [semifinales, el Barça acababa de perder contra Baskonia] para mediatizar la actuación de los colegiados", como invitaba a los árbitros de la Euroliga a tener sesiones de vídeo refiriéndose a la diferencia de criterios entre lo que se le señalaba a un equipo y a otro. Buscaba el misto trato, el mismo matiz y exigencia que a los grandes a muchas horas de carretera de los conjuntos más laureados y seguidos del país. A veces le era útil, sabía cómo hacerlo, se lo podía permitir.

Sirva una de las cátedras impartidas por Bozidar Maljkovic en la sala de prensa del Martín Carpena, cambiando el nombre del base y salvando las distancias más las casi dos décadas de contexto, para abordar el caso de la etiqueta que tratan de ponerle a Alberto Díaz. "Señalar a Alberto me parece absurdo, sea quien sea. Sean un entrenador rival o sean los árbitros. Es un jugador que respeta las normas, no hace flopping, simulaciones en castellano. Hay jugadores que están aprovechando situaciones que saben aprovechar, y sabemos, sin nombrar, que hay jugadores que lo hacen muy bien para engañar en una situación en la que no pueden defender o en la que simulan para sacar una falta. Alberto es un jugador único en la liga y en Europa. Por su timing, siempre con las normas FIBA: los dos pies en el suelo y una verticalidad en la que pone su cuerpo. La gente tiene que entender que pone en riesgo su cuerpo, pero es su juego. Es como es y es una de sus características. A mí me fastidiaba siempre cuando jugaba contra él, pero no podía decir nada, no podía protestar porque era claro que lo estaba haciendo muy bien", señaló Fotis Katsikaris en Zona Verde de 101TV.

El entrenador trata de que el lastre sobre el juego de Díaz empiece a disminuir. A menudo la diferencia entre un tolerable y festejado pícaro o un elemento antideportivo está en el resultado del choque, en el número de seguidores de la camiseta que vista o el estado de ánimo, interés y profesionalidad de quien lo cuenta. Pero también en lo que se desliza en las ruedas de prensa o de lo que se grita y cuchichea en las bandas. Cala. Los aficionados pueden dar encaje a un buen número de jugadores de gama alta -y no tan alta- que sobresalen en la asignatura de simulaciones y también tienen buena nota en el de protestas reiteradas.

"Me han sorprendido mucho unos comentarios de un ex entrenador suyo además, diciendo que eso no es baloncesto. No le di mucha importancia, no me importa que la gente opine, lo que no quiero es que de repente señalamos a un jugador que es súper honesto. Sabemos cómo es Alberto y toda la liga sabe como es Alberto. Es un buen defensor, pone su cuerpo para el equipo, es su estilo de juego. Me parece absurdo que de repente vamos a hablar y vamos a señalar a un jugador que está respetando las normas que da la FIBA. Ahora un arbitro no puede pitar técnica. En Eurocup hubo situaciones así y el árbitro no pita, deja seguir el juego. Pero una técnica es una vergüenza, perdón que lo diga así. Si alguien quiere simular, no hay contacto y se va al suelo, sí, pero si no hay contacto, tiene los dos pies en el suelo y está parado...",insistió Katsikaris en 101Tv y zanjó: "Si FIBA un día cambia la norma, bien la respetamos, pero está tan claro: el árbitro no puede pitar técnica, no es flopping, es un contacto, si quiere pitar falta en ataque, vale si no pues que deje el juego seguir".

La resaca de la última Copa del Rey se mantiene casi dos semanas después del traumático cruce contra el Barcelona, el ruido en torno al partido de cuartos fue intenso y se amplificó en torno a la última jugada de sobre Abromaitis por parte de los verdes y a la defensa de Díaz por la parte blaugrana. Y todos pueden verlo tranquilamente y en alta definición. "El que quiera, vemos vídeo", solía decir Maljkovic después de tan hondas y, a la vez claras, polémicas.