El regreso de Mekel, a la vuelta de la esquina

El pasado 24 de enero, el Unicaja confirmaba que su base israelí Gal Mekel tenía efectos importantes derivados de la Covid-19. Por entonces, el club informó de que el jugador sufría tromboembolismo pulmonar que se asociaba ala enfermedad provocada por el coronavirus y se estipulaba que su periodo de recuperación estaría en torno a los tres meses. Sin embargo, en menos de la mitad de dicho plazo, el jugador podría estar entrenándose con el resto del grupo si las pruebas médicas que espera tienen el resultado que se prevé.

Esto se desprende de lo explicado por Fotis Katsikaris en el programa de 101Tv Zona Verde: “Tenemos buenas noticias, parece que Mekel volverá antes de lo previsto. Está entrenándose todos los días sin contacto y pronto puede incorporarse con el equipo. Es un base que estaba con el equipo, me gusta, es un jugador que me gusta”, señaló el técnico griego.

El hecho de que Mekel se ejercite aunque sea en solitario quiere decir que tiene capacidad física necesaria para no sufrir en demasía y además acortará los plazos en el caso de que pueda incrementar la intensidad en las próximas fechas. Lo que se esperaba una lesión de larga duración que incluso hizo que el club se plantease firmar un jugador exterior en estas fechas, ahora puede ser bastante menos, siempre y cuando la evolución del israelí siga como hasta ahora.

“Estamos esperando una [aclaración] definitiva de los médicos que pueda trabajar con contacto incluso en la primera semana de marzo. Entonces hablamos de diez días o dos semanas de máximo”, apuntó el propio Katsikaris en las cámaras de 101Tv.

“El objetivo que tengo con esperanza es volver a ayudar al equipo en la ultima parte de la temporada. Me siento realmente mal, triste y decepcionado por no haber podido ayudar al equipo, especialmente en este último periodo duro que hemos pasado, pero por otro lado contento de haber superado esta situación que podría haber sido mucho peor. Lo más importante es que me siento mejor, y poco a poco empiezo a sentirme yo mismo y deseando volver a las canchas”, decía el base hace justo un mes. Su perspectiva ahora ha cambiado y si no hay contratiempos estará con el resto del plantel tratando de remontar posiciones en la ACB antes de que llegue la primavera. Gran noticia para lo verdes.