Thomas: "Puedo aportar rebotes, dureza, liderazgo y energía"

El Unicaja ha presentado a su nueva incorporación para reforzar la pintura. Malcolm Thomas ya luce como jugador verde y tiene claro qué aportará al conjunto que entrena Fotis Katsikaris: “Soy un jugador de equipo. Siempre intento dar lo que el equipo para conseguir las victorias. Puedo darle al equipo rebotes, dureza, liderazgo y energía en los partidos. Para eso he venido aquí, para ayudar al equipo a conseguir estar en los playoffs y llegar lo más lejos posible. Ahora mismo el equipo está en la posición número nueve de la Liga Endesa y quiero ayudar a que esté lo más arriba posible cuando lleguen los playoff".

"Tengo mucha experiencia, he estado en muchos sitios y siempre he aprendido cosas que ahora me ayudarán y buscaré cómo aportar esa experiencia al equipo", insistió el jugador que también habló sobre lo que Katsikaris conoce de él: "El entrenador conoce mucho mi juego y creo que sabe muy bien lo que quiere que yo aporte al equipo. Hemos hablado sobre lo que debo hacer, sobre todo ayudar al equipo con lo que ya he aprendido en otros lugares".

Malcolm Thomas debutó en Europa en el Carpena, algo que también rememoró en su presentación: “He jugado contra Unicaja dos veces y perdí las dos. Sé que es un equipo duro, con una gran organización y muchos seguidores, es algo que siempre buscas cuando vienes a un equipo, para intentar llegar lo más lejos posible al final de temporada".

Su dilatada experiencia en el baloncesto en Europa y el continente americano hace que su manera de ver el juego sea peculiar: "Creo que en el baloncesto europeo hay más sentido de equipo, más que en la NBA. A los jugadores jóvenes les puede ayudar venir a Europa antes de ir a la NBA. Por ejemplo es difícil anotar muchos puntos, necesitas la ayuda de tus compañeros y eso es más fácil aquí... Me encanta el sentimiento de equipo que hay en el baloncesto europeo. Haber jugado en Europa es bueno para mí, porque soy un jugador de equipo y me gusta todo alrededor del baloncesto".

Otro de los puntos que resolvió, será su dorsal. Al final ha escogido el 11 que han lucido efectivos como Dani Díez o Milan Gurovic, aunque la elección de Thomas tiene una explicación: "Estaba dudando entre elegir el número 4 o el 11, le pregunté a mi familia y mi hermana había llevado el 11 en el Instituto. Ella me dijo que tenía sentido llevar el 11, así es como si jugara conmigo y por eso lo llevaré".

Además, Thomas habló sobre una de las estrellas de la NBA que han compartido historia con él: Kawhi Leonard: “Es una persona que trabaja más duro que nadie que yo haya visto nunca. Tiene una enorme dedicación al baloncesto y trabaja para ser mejor. Él no tiene días libres, siempre está pensando y trabajando en mejorar su juego y ese es el principal motivo por el que se ha convertido en el jugador que es hoy en día".