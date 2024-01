Rivales del Unicaja en BCL: Cholet y Sassari también se van al tercero

El Unicaja no conocerá esta semana ningún rival en BCL; salvo el Estrasburgo, el único confirmado en el Round of 16. Cholet consiguió imponerse en Cerdeña (91-95) al Dinamo Sassari, que no supo concretar el 72-93 del primer punto, resultado impactante y un segundo round que ratifica la igualdad entre italianos y galos. Ahora la eliminatoria se va a Francia, partido programado para el próximo miércoles, 17 de enero, a las 20:00 horas. Un rato después, el Unicaja ya conocerá al completo su grupo. Mismo desarrollo que el play in entre PAOK y Tofas, empatada y un desempate que va a Salónica, el martes a las 18:30 horas. Esperar, mientras aún queda lejos esa segunda fase de BCL.

En un partido donde Cholet casi siempre fue por delante, manteniendo una ventaja que no llegó a ser amplia. Del 20-23 al primer cuarto y un punto bien encarrilado al descanso (37-46). Pero hubo reacción local después de algún amago de ruptura en el tercer cuarto (61-65). Los italianos llegaron a liderar en el último periodo por 79-75, a falta de cinco minutos para el final, pero un parcial de 2-8 de Cholet volvió a retomar la tendencia. Pequeños detalles hasta ese 91-95 y que deja todo abierto para la próxima semana. Craig Randall III hizo 30 puntos en Cholet en 32 minutos, escolta de 22 años y 1.93 metros, físicamente poderoso; lo que caracteriza a este Cholet, que cuenta con una rotación corta, estructura que ya se encontró el Unicaja en Le Mans y debería aproximarse a Estrasburgo. 18 tantos firmó TJ Campbell, otra amenaza gala. Pero todavía que le queda una última bala a un Sassari donde destacó el alero griego Vassilis Charalampopoulos, autor de 15 puntos, 6 asistencias y 23 de valoración.

El calendario del Unicaja en el Round of 16

Jornada 1: Unicaja – PAOK mateco/Tofas Bursa (Miércoles 24 de enero, 20:30 h)

Jornada 2: Cholet Basket/Dinamo Sassari – Unicaja (Miércoles 31 de enero, horario por confirmar)

Jornada 3: SIG Strasbourg – Unicaja (Martes 6 de febrero, 20:00 h)

Jornada 4: Unicaja – SIG Strasbourg (Martes 5 de marzo, 20:30 h)

Jornada 5: PAOK mateco/Tofas Bursa – Unicaja (Miércoles 13 de marzo, horario por confirmar)

Jornada 6: Unicaja – Cholet Basket/Dinamo Sassari (Martes 19 de marzo, 20:30 h)