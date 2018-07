Roberts, a falta de la firma

El Unicaja tiene un acuerdo pactado con Brian Roberts. Entre el club y el club de Los Guindos existe predisposición a unirse por la próxima temporada, aunque aún falta la parte logística. Es decir, poner negro sobre blanco, plasmarlo en papel. Un punto de la negociación de la misma importancia, ya que en el proceso de intercambio de contratos alguna vez han surgido divergencias y la alianza no ha fructificado.

Con la llegada del americano, el conjunto cajista tendría tapada una de las grandes necesidades de esta ventana veraniega. Tras errar en varios ejercicios pasados, la dirección deportiva consideraba clave mejorar el tino en el base, posición primordial. Más aún tras la salida de Nedovic, creador primario de juego en la última etapa de Plaza en el Carpena.

Destacan de él, un jugador completo, su profesionalidad y actitud defensiva

La entidad cajista, con el beneplácito de Luis Casimiro, creyó necesario gastar las plazas de extracomunitarios en el uno y en el cuatro, las principales preocupaciones en estas semanas. Con Kyle Wiltjer cerrado, el próximo puede ser Brian Roberts, curiosamente compañeros ambos hasta hace un mes en el Olympiacos heleno.

El de Ohio es un jugador con una dilatada trayectoria a sus 32 años. Tiene experiencia a todos los niveles. Más de 300 partidos en sus piernas en la NBA, distribuidos en varias franquicias. Los Pelicans, los Hornets -en varias ocasiones- y los Trail Blazers fueron los equipos para los que jugó al otro lado del charco. También en Europa, tanto en Euroliga como en Eurocup. Tres cursos en el Brose Bamberg, los que le permitieron dar el salto a Estados Unidos, así como la última en El Pireo. Antes de todo ello, tras formarse en la Universidad de Dayton y no ser drafteado, su primera parada como profesional cayó en Israel, en el Hapoel Gilboa Galil Elyon.

Acostumbrado a la máxima exigencia competitiva, especialmente en sus campañas en el Viejo Continente, no debe pesarle el papel trascendente que le espera en el Unicaja. Bastante diferente al que tenía en Grecia, en Málaga será una pieza con galones. En la cúpula verde han parecido tener clara la decisión con Roberts, del primero del que trascendió oferta. De él se espera que eleve el techo del equipo, que dé el salto para que el club recupere su lugar en la Liga Endesa y muestre poder en la competición continental, siempre con la Euroliga en el horizonte.

Pese a no realizar una temporada sobresaliente, sus números no deslumbran -18 minutos por encuentro, con 6.9 puntos (40% en tiros de dos y 43% en triples), 1.7 rebotes y 1.4 asistencias-, la apuesta del Unicaja parece clara. En Los Guindos manejan informes muy positivos del americano, del que destacan su profesionalidad y su capacidad defensiva los que le conocen. Un jugador completo y versátil, con puntos en las manos. Útil adelante y atrás, es capaz de actuar como base y escolta, lo que multiplica las posibilidades para Casimiro tras el posible fichaje de Jaime Fernández. No obstante, la idea es que sea el uno titular.

La sintonía entre el Unicaja y Brian Roberts es total, pero aún falta la firma del jugador. Si no retrocede tras el acuerdo tácito, el director de juego se convertirá en la segunda incorporación cajista de este mercado.