Roger Grimau: "El Unicaja siempre ha sido un grande"

Queda tocado Roger Grimau en el banquillo del Barça. Ya hubo alguna derrota contundente en Euroliga, pero su equipo volvió a morder el polvo en un gran escenario, como lo hizo en Vitoria hace unas semanas. Cabizbajo llegaba a la sala de prensa y sin fuerzas para ligar dos frases seguidas "Creo que se puede resumir tapido. Hemos empezado bien. El Unicaja llegó, tuvieron un empuje muy alto y nos fuimos empequeñeciendo. No hemos podido pararlo, pese a que en el tercer cuarto tuvimos algún momento bueno. Cuando dejamos de controlar el balón, ellos nos castigan; además ellos no paran de insistir. Tuvimos desconexiones y no supimos reponernos", con la voz cortada y un semblante de entrenador al límite, síntoma de las prestaciones de su equipo en el Palacio.

"Están jugando muy bien. Está ganando, jugando un baloncesto muy bueno en el último mes, todo lo contrario que nosotros, que no estuvimos tan bien. Ya el año pasado ganaron la Copa. El Unicaja siempre ha sido un grande y ahora está en una buena posición", decía sobre si los malagueños podían ser un aspirante al título de ACB. Al menos es una noche para opositar y ya mandar un aviso serio a la competición.

Scariolo, en el palco del Carpena

El Unicaja-Barcelona contó con una presencia que siempre da lustre, la del seleccionador español, Sergio Scariolo, historia viva del club malagueño. El italiano, que tiene en Málaga su casa, estuvo en el palco de autoridades del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. Además del factor emocional, el de Brescia también tiene motivos para ver a ambos conjuntos en acción y en directo por su papel como jefe de España.

Estaba detrás de un López Nieto al que elogió hace unos días en la SER: ""Hemos coincidido con algún mensaje de teléfono que nos hemos intercambiado, pero aprecio mucho la labor que Antonio está llevando a cabo en el Unicaja. Es más futbolero que yo (risas), pero como hombre de deporte se ha sabido reciclar tan bien como gestor de baloncesto. Aprecio mucho el rumbo que ha tomado el club en las últimas temporadas desde que Antonio ha cogido la presidencia del equipo".