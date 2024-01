Rotaciones, más caña física, el sacrificio de Ejim y "muy buen humor" en el Unicaja

La psicología y el estado mental es cada vez parte más importante (siempre lo fue, pero no se le dio el hueco debido) en el deporte de alto nivel. Los estímulos positivos en forma de retos o premios también son un buen señuelo para trabajar mejor, también en el Unicaja. Después de un diciembre movido, Ibon Navarro decidió junto a su staff conceder cuatro días de descanso, del 30 de diciembre al 2 de enero, para que sus jugadores desconectaran. Es parte de la siembra para llegar mejor en momentos más calientes de la temporada.

Cuestionado por cómo se había encontrado a sus jugadores tras el receso, el vasco aseguraba que "con muy buen humor, la verdad. Es complicado que un equipo tenga cuatro días libres durante la temporada. Con el partido del Barça, que fue el que abrió la larga jornada, se nos abrió la posibilidad de hacerlo y lo hicimos. Hemos vuelto con ganas de trabajar y buen humor, vamos a ver si somos capaces de llevar ese estado de ánimo a Palencia", admitía Ibon, que ya advirtió que había que prepararse para ver a un equipo que volara menos porque las piernas se van a cargar estos días: "En estas semanas se van a llevar mucha carga, seguramente llegaremos a los partidos en estas dos o tres semanas y no estaremos frescos, la carga es para subir el nivel y para estar mejor desde tres semanas vista. Entonces lo más probable es que haya piernas pesadas y se resientan los porcentajes de tiro. Es verdad que el equipo nos sorprende porque a veces le metemos un tortazo durante la semana y después sacan una versión buena, pero la idea es que estén con unas semanas de más trabajo y lo normal es que no estemos frescos".

Acerca de cómo se ha recompuesto la rotación con la entrada de Augusto Lima por Jonathan Barreiro, Ibon explicaba que "hay un jugador que es el que más se está sacrificando, Melvin Ejim. Hemos jugado los tres últimos partidos ante equipos con treses grandes y sin Jonathan hemos necesitado que Melvin ayudara a Kameron y Djedovic. Es él el que más se ha sacrificado estos partidos por el equipo. No tenía esa figura Palencia hasta ahora, veremos si Piñeiro juega de tres, si lo hace tendrá Melvin que hacer de nuevo labores así", reseñaba el entrenador, que, no obstante, tampoco ha tenido que hacer un cambio traumático: "Tampoco hemos hecho quintetos tan raros. Los minutos que jugaba Jonathan cuando no había treses altos enfrente no eran tantos. Es cierto que ha subido Kameron de minutos, veremos si lo podemos compensar durante este mes".