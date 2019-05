En su entrevista con Málaga Hoy, Sergio Scariolo tuvo tiempo para hablar de cómo desde la distancia ha seguido, en su rol de seleccionador español, el baloncesto nacional. Sin perder de vista su Málaga de referencia. Varios malagueños estarán en la expedición a China. Habla sobre varios nombres propios: Alberto Díaz, Jaime Fernández, Rubén Guerrero, Francis Alonso...

–¿Cómo han sido las interrupciones para las ventanas?

–He tenido el doble trabajo en los dos sentidos. Cuando estaba con la selección me enviaban los entrenamientos y veía los partidos y enviaba los informes. Cuando estoy aquí raro es el día que no le dedique algo de tiempo a la selección.

–¿Ha visto baloncesto europeo?

–Euroliga muchísimo, ACB un poco menos. Pero ahora veré los play off, claro. Hay menos volumen de trabajo una vez empieza la serie

"La sensación es que el Valencia está un poco por encima por cómo acabó la temporada. Pero en una serie así las cosas se ajustan, hay más margen para el equipo que teóricamente llega desde atrás"

–¿Cómo ve ese Valencia-Unicaja?

–Es casi un enfrentamiento histórico, estaba pensándolo el otro día que cuántas veces se enfrentan. Pero, claro, es que son el cuarto y el quinto de España, el cuarto y quinto presupuesto, uno arriba y abajo es normal que pase eso. Se han sumado los partidos de Eurocup. Lo veo como que en una serie a tres partidos se equilibra. La sensación es que el Valencia está un poco por encima por cómo acabó la temporada. Pero en una serie así las cosas se ajustan, hay más margen para el equipo que teóricamente llega desde atrás.

–Ha contado regularmente con Jaime Fernández y Alberto Díaz. ¿Cómo ha visto su evolución?

–Una pena sus problemas físicos, pero los he visto bien. Son fiables, consolidados a pesar de ser jóvenes, con talentos diferentes, pero que van para arriba. Les veo margen de mejora aún. Contento con su evolución y expectante por verles sanos cómo compiten en estos play off. Estoy con muchas ganas de verles.

"No sería justo esperar un impacto inmediato de Rubén Guerrero en el juego, pero a medio plazo puede ser un jugador muy interesante"

–¿Está al tanto de la llegada de Rubén Guerrero?

–Por supuesto. Le he visto un par de partidos seleccionados durante esta temporada y me parece que ha dado otro saltito adelante. Estoy muy expectante por verle. Es ese tipo de jugador que necesita más tiempo para madurar físicamente, para definir su utilidad en la cancha. Aun así, un tío grande defensivamente siempre tiene un valor y ofensivamente Rubén puede correr bastante, acabar con las dos manos... No es un jugador que no pueda anotar. Tengo curiosidad por verle. No sería justo esperar un impacto inmediato en el juego, pero a medio plazo puede ser un jugador muy interesante, Además por lo que puede traer por compromiso e identificación con el Unicaja.

"En este juego, cuando tienes esa mano que tiene Francis Alonso, tienes buena parte del trabajo hecho"

–¿A Francis Alonso también lo siguió?

–Le he visto un poco más que a Rubén. Tiene un recorrido seguro, lo he visto bien. Probablemente podrá tener impacto igual no inmediato pero sí rápido de buen nivel. En este juego, cuando tienes esa mano que tiene Francis tienes buena parte del trabajo hecho. Además, es bueno en la toma de decisiones, puede jugar en dos roles... Veremos cuál será su futuro. Es un jugador evidentemente interesante.

–¿Estará a tiempo para su clinic en Marbella? Es el 29 y el 30 de junio.

–Se me ha complicado un poco, sí (risas). Pero llegaré. Tenemos un buen cartel, con Pablo Laso, Carles Durán y Germán Gabriel. Al final todos los años sacamos un buen cartel.