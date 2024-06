El Unicaja prescinde de Salomé García tras cuatro temporadas

Decisión difícil en la construcción del Unicaja Mijas 24/25, que pretende dar un paso más en Liga Challenge, categoría de plata del baloncesto español. Salomé García se marcha tras cuatro temporadas, de las pocas veteranas del equipo malagueño, y alguien que ha sumado en el crecimiento de la sección, más allá de la pista, por saber orientar a las jugadoras de la casa actuales, que deben ser la columna vertebral del Unicaja Mijas del futuro. La jugadora alicantina, de 32 años, confirma que además deja el baloncesto de forma provisional. "Ha llegado el momento de despedirme del Unicaja. El club ha tomado la decisión de prescindir de mí y eso me ha llevado a la decisión de dejar el baloncesto, irme a casa para centrarme en otros objetivos y retos por lo menos este año; así lo pide mi cabeza, mi corazón y mi cuerpo. El Unicaja se queda con mucha parte de mi alma y corazón que he puesto en este proyecto, para mí era un hogar y lo seguirá siendo porque tengo muchos motivos para que lo sea. Nunca olvidaré cada uno de los momentos, ni cada una de las personas, tampoco voy a olvidar a ninguna de las jugadoras que me han hecho aprender, desde la más mayor hasta las más pequeñas, que han sido pura energía para mí", la introducción de la emocionante carta que compartía Salomé en sus redes sociales.

Cuando tenía 16 años jugó en la prestigiosa cantera de Ros Casares. Durante los dos años de la etapa júnior, subía a jugar de vez en cuando con el primer equipo, donde compartió banquillo con jugadoras de la talla de Amaya Valdemoro o Laia Palau. Al año siguiente, comenzó su etapa profesional en el equipo gallego Villagarcía de Arousa, donde jugó durante 9 años en Liga Femenina 1 y Liga Femenina 2. Tras su paso por tierras gallegas, disputó la temporada del confinamiento en el Barcelona para, al año siguiente, llegar a Málaga. Cuatro temporadas que cumplen la evolución que se pretende en el Unicaja, además con ese emocionante partido jugado en el Carpena hace unos meses ante Adareva Tenerife, una gran experiencia vital. El club ya tiene perfiladas algunas llegadas al Unicaja Mijas, con las que se pretende dar el salto. Juanma Rodríguez y Marta Fernández, que ya ejerce de coordinadora desde hace unos meses, ya trabajan.