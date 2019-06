Jaime Fernández muestra la cara amarga del encuentro ante Valencia. Una derrota que pudo ser una victoria por tramos del encuentro: "Estamos molestos. Ha sido un partido muy igualado que no hemos podido sacar adelante".

Un partido que estuvo en manos de ambos conjuntos y que no se terminó de definir hasta bien entrados los minutos finales, cuando un brillante San Emeterio hizo lo propio para darle la victoria a su equipo: "Cuando San Emeterio se ha puesto a jugar nos ha sacado muchas faltas. Ha tomado buenas opciones individuales. Ha sido el factor clave".

El Carpena apretó como en los encuentros de gala y en las gradas se sintió que la victoria se quedaba en Málaga por instantes. A la pregunta de que si así lo sintió, el escolta contestó: "Nos hemos puesto por delante, pero sabemos que los partidos son 40 minutos y hay que jugarlos".

Todo no fue euforia y el Unicaja vivió verdaderos momentos de desastre. El segundo cuarto fue uno de ellos cuando el Valencia consiguió colocarse 13 arriba. Fue pasado el ecuador de este cuando Unicaja reaccionó. En el momento que Unicaja se animaba, le pitaron una técnica a Jaime: "Fue una técnica justa. Me avisaron de que hacía flooping, pero bueno yo creo que ellos también lo hacen y no le han dicho nada".

Todavía queda una última bala. La última visita a Valencia de la temporada y de dónde saldrá el nombre del equipo que sigue con vida en play off. En el vestuario confían en la oportunidad que resta: "Tenemos todavía una oportunidad de pasar a semifinales y hay que agarrarse a esa oportunidad".