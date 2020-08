Pablo Sánchez, Jeffry Godspower y Javi Rodríguez, con la sub 18 en L'Alquería de Valencia

Valencia es durante este mes de agosto sede de la actividad de las selecciones españolas de base. Una vez suprimidos los Europeos y Mundiales por los efectos de la pandemia, la FEB ha decidido que los grupos de edad entre 14 y 18 años (nacidos entre 2002 y 2006) sigan trabajando para hacer grupos. Los primeros son las selecciones sub 18.

Y allí en L'Alquería, donde los equipos de la ACB prepararon la fase final en unas instalaciones privilegiadas, se entrenan las promesas españolas. Han empezado en la categoría sub 18, con entrenamientos hasta el próximo miércoles 5 de agosto. Y allí están Pablo Sánchez, Jeffry Godspower y Javi Rodríguez, tres canteranos del Unicaja. Los dos primeros jugarán la próxima temporada en el CB Marbella, como parte del acuerdo de vinculación, en LEB Plata, un escalón más de exigencia después de que esta temporada lo hicieran en Liga EBA. Rodríguez, mientras, no seguirá en el club después de que en Los Guindos se decidiera no continuar con él y valora distintas opciones para la próxima temporada.

El Europeo sub 18 de este año era clasificatorio para el Mundial sub 19 del próximo 2021, aún sin sede confirmada. La FIBA decidió que se clasificaran los países con mejor coeficiente por los resultados de las últimas temporadas. Comoquiera que España es la vigente campeona (allí estuvieron Alessandro Scariolo e Ismael Tamba, canteranos de Los Guindos) y acumula buenos resultados habitualmente, obtuvo su billete. Pablo Sánchez era el base titular en el equipo sub 16 que fue subcampeón de Europa en 2018, donde también tuvieron minutos y peso Javi Rodríguez y Jeffry Godspower.

El relevo lo tomarán las selecciones sub 16 y sub 15 masculinas, que trabajarán del 6 al 10 de agosto. Y ahí estarán también dos jugadores del Unicaja, Álvaro Folgueiras y Rubén Vicente.