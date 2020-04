Sasa Obradovic: "El Unicaja puede pelear el título en cualquier competición"

No hay certeza sobre lo que ocurrirá con la Eurocup, aunque la Euroliga ha trazado una hoja de ruta. En un mes como mucho se tomará una decisión, si ir adelante o cancelar la temporada definitivamente. Los clubes llevan su distinta rutina, algunos permitieron volver a sus países a los jugadores, otros, como el Unicaja, abogaron por dejar en casa a sus hombres.

Un posible rival, en el caso de que se reanude la competición, es el Mónaco francés, dirigido por Sasa Obradovic, que podría oponerse en semifinales. El gran ex jugador serbio se ha enfrentado con regularidad al equipo malagueño, por ejemplo en las semifinales de la Eurocup 2017 con el Lokomotiv Kuban. Habló en la prensa serbia sobre la situación en general y la Eurocup en particular.

"Virtus de Bolonia y Partizan gastaron la mayor cantidad de dinero para entrar en la Euroliga, al igual que Unicaja Málaga, que siempre tiene un equipo que puede pelear por el título en cualquier competición. Estos equipos tienen un gran apoyo de sus aficionados, su historia y buenos entrenadores, y son favoritos por una razón", explicaba el serbio: "A pesar de los enormes presupuestos y la gran cantidad de jugadores que han pasado por Partizan, esta temporada la calidad es bastante uniforme. Se ha demostrado que los jugadores de estos equipos juegan constantemente, un poco mejor o peor. Todos veían una oportunidad de ganar, como nosotros".

"Las intenciones son tener los equipos con el presupuesto más alto en la Euroliga, que apoyo porque esos equipos deberían tener un lugar en la Euroliga, pero tenemos opción de superarlos. Aún así, es ilusorio hablar cuando no pasó nada. La Eurocup es una competición en la que se puede determinar fácilmente el ganador en una semana. La fórmula es jugar cuartos de final, semifinales y finales en una ciudad, así que sabes que en dos partidos se decide quién está en la Euroliga, los finalistas deberían estar ahí", razonaba el otro Obradovic.

Acerca de las posibilidades de retornar, Obradovic no es muy optimista. "Aquí en Francia es lo mismo que en la Euroliga. Posponen la decisión para crear ciertas condiciones de juego. Las posibilidades de jugar son mínimas. Y Tony Parker dijo en una entrevista que era ilusorio pensar en continuar la temporada. Se han dicho muchas cosas al respecto: sobre los estadounidenses, los jugadores que deberían regresar a los clubes, el inicio de nuevos contratos, las fechas e incluso posibles viajes que serán restringidos. Esto no terminará en dos o tres semanas. Todos los indicios dicen que es que es muy difícil de seguir con la temporada. No lo espero, pero me estoy preparando. Tengo que estar siempre en la cabeza entrenando. Debes reconstruir cosas que son definitivamente importantes para continuar con el baloncesto", acabó.