Sergio Scariolo hace historia y dirige la victoria de los Raptors como entrenador principal

Una jornada especial y pionera la que vivió en la NBA Sergio Scariolo, seleccionador español, hijo adoptivo de Málaga y mejor entrenador en la historia del Unicaja. En estos tiempos convulsos por la pandemia puede ser una situación normal. Tras regresar desde la ventana en Polonia, en la que España dio una gran impresión con dos triunfos, Scariolo debió pasar unos días de cuarentena en Tampa (Florida), donde está la sede esta temporada de los Raptors para evitar los pasos de frontera constantes con las limitaciones del Covid-19. Un positivo en el cuerpo técnico, siguiendo los estrictos protocolos de la NBA, aisló a todos sus componentes, incluido el entrenador principal, Nick Nurse. Sucede que Scariolo aún no había tenido contacto con ellos. En la mañana del viernes, el de Brescia pasó el test preceptivo y dio negativo. Así que se le presentaba el reto de dirigir como entrenador principal al equipo canadiense.

Y Scariolo, en el que se centraban las cámaras en la retransmisión del partido, salió victorioso con su equipo del duelo ante Houston Rockets (122-111). "El Coach Nurse fue increíblemente claro desde el comienzo. Él quería que nosotros hiciéramos lo que normalmente hacemos", afirmaba tras el partido el técnico afincado en Marbella, que explicaba sus sensaciones. “Son las otras personas las que me hacen sentir que esto es especial porque estás tan concentrado en lo que estás haciendo, tratando de no joderlo, que no tienes demasiado tiempo para pensar en tus emociones”, dijo Scariolo tras finalizar el duelo y recibir en el vestuario el balón del triunfo de manos de Kyle Lowry, que acabó con 20 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, un triple doble para ayudar al triunfo de su equipo.

“Siempre es extremadamente atento con estos detalles, las pequeñas cosas que realmente marcan la diferencia para convertir al equipo en una familia, un grupo a quienes realmente les importa el otro y lo aprecio mucho. Guardaré el balón muy cerca de otros objetos que me han dado mis jugadores después de una medalla o un campeonato”, subrayó el seleccionador nacional sobre ese obsequio.

"Es una experiencia increíble el poder estar en el mejor baloncesto del mundo. En una organización extremadamente eficaz pero a la vez con un tono familiar y con muy buen rollo dentro del equipo. Una gran experiencia en general", señaló a Efe: "Obviamente he aprendido mucho de baloncesto, de gestión, de cosas que se hacen bien aquí y que se podrían hacer mejor en Europa. Y también he aprendido cosas que se podrían hacer mejor aquí también, pero que no siempre puedes hacerlo".

"Y también he aprendido que si uno se adapta, si deja su ego en un rincón, puede perfectamente pasar, con lealtad, con eficacia, con profesionalidad, del rol de primer entrenador a ayudante de entrenador con naturalidad. Que en Europa se ve mucho más difícil hacer esto, pero que aquí sucede mucho más a menudo", terminó declarando el seleccionador español.

"Estamos contentos"

“Designar a Sergio no fue difícil para nosotros”, declaró Bobby Webster, mánager general de los Raptors a Efe. “Lo hemos tenido aquí desde hace años. La experiencia que tiene, no sólo en la NBA sino como entrenador jefe internacional, ya sea en Europa o en la selección nacional (de España), ha hecho que no sea difícil. Probablemente la decisión más difícil fue determinar quién puede estar con él, cuál es el plan, los ritmos de sustitución, todo eso”.

Scariolo estuvo acompañado por tres entrenadores de los Raptors 905. El filial de la franquicia canadiense se encuentra en estos momentos en Orlando, disputando la burbuja de la G-League. La distancia entre ambas localidades de Florida es de unos 150 kilómetros en coche (una hora y media). “Tiene una capacidad increíble para ver el juego, para hacer ajustes, sabe muy bien su papel. Por eso estamos contentos de verlo en el papel de entrenador jefe y ver lo que puede hacer”, continuó Webster sobre Scariolo.

En los últimos tiempos, dos ayudantes de Nick Nurse han ascendido a primeros entrenadores en la NBA. Nate Bjorkgren dirige a Domantas Sabonis en los Pacers de Indiana desde verano y la semana pasada Chris Finch fue contratado por Minnesota Timberwolves como entrenador jefe. ¿Llegará su turno algún día?