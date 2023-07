Sergio Scariolo: "Los años en Málaga fueron muy significativos en mi vida"

Sergio Scariolo presentó el pasado lunes su libro 'Mi amor por el baloncesto', reflexiones de una carrera memorable en los banquillos y donde se mantiene en constante aprendizaje. El próximo reto es hacer un buen papel en el Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia; donde España, ya concentrada desde este miércoles, vuelve a partir desde un perfil bajo, defendiendo una corona que no sería sorprendente revalidar "Vivimos una situación algo especial, casi única, porque todo el mundo nos reconoce una capacidad colectiva de compensar unas limitaciones a nivel individual, físico, técnico que tenemos, que son evidentes, pero que conseguimos superar con un gran espíritu colectivo, generosidad y siempre anteponiendo el equipo. Eso es lo que intentaremos hacer", decía el seleccionador en la Cadena SER.

En esa carrera de cuatro décadas, hay un punto diferente al resto. "Evidentemente Málaga fue un momento muy significativo en mi vida, por supuesto a nivel profesional, pero sobre todo a nivel personal. Crear unos lazos y unos vínculos con una tierra que me animaron, también a mi familia, a echar raíces como residencia permanente cuando los compromisos de trabajo me lo permiten. Málaga siempre ha sido una sensación de otro hogar. Salí de Brescia con 22 años, luego he estado en muchos sitios donde me he encontrado muy bien, pero como en Málaga en ningún sitio, por una serie de razones; comparándolo con otros sitios donde hemos estado, es el mejor lugar para vivir, reúne la mayoría de las características", reconocía; afincado en Marbella para la eternidad. "No tengo ningún sentimiento de división, en absoluto, sino de complemento y enriquecimiento. Por supuesto soy italiano y las raíces nunca se pueden olvidar, pero a la vez me encuentro muy bien representando durante muchos años al baloncesto español y habiendo elegido España como lugar de residencia definitivo".

El carpe diem como forma de vida, a la hora de ser cuestionado sobre un triunfo especial en concreto. "Me costaría hacerlo. Siempre prefiero pensar que será el siguiente. Cómo puedo olvidar la victoria en el Eurobasket, el triunfo en la Eurocup (con la Virtus en 2022) o el anillo de la NBA, el Mundial de 2019... realmente es muy difícil".

"Hay que tener cierta predisposición, un talento natural porque desde luego es hipócrita pensar que no sería así, pero también hay mucha parte del trabajo en todo ese proceso", respondía si un campeón nace o se hace. Nadie mejor que Scariolo para responder.